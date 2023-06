Pakistan : le tortueux destin des transgenres

Par : Shahzaib WAHLAH | Sonia GHEZALI 2 mn

Les personnes transgenres, qui se font appeler les khawaja siras, ont toujours bénéficié d’un statut à part sur le sous-continent indien. Et alors que le Pakistan possédait l'une des lois les plus progressistes au monde reconnaissant l'existence d'un troisième genre, elle vient d'être amendée. La question des transgenres est revenue dans l’actualité avec la présélection aux Oscars du film pakistanais "Joyland", le récit d'une histoire d'amour avec une danseuse de théâtre érotique trans. Reportage de Shahzaib Wahlah et Sonia Ghezali.