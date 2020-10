SUR LA ROUTE - USA 2020

Floride : comment le coronavirus s’est emparé de la campagne présidentielle

SUR LA ROUTE © France 24

Aussi inattendu qu’essentiel, on ne saurait exagérer le rôle joué par le coronavirus dans la campagne présidentielle américaine. Tandis que les États-Unis figurent toujours en tête des pays les plus endeuillés au monde, notamment parmi les minorités noires et hispaniques, le président Donald Trump est très critiqué pour sa gestion de la pandémie. Nos reporters se sont rendus en Floride, État tout particulièrement frappé par le Covid-19, pour prendre le pouls de la population sur les questions d’assurance maladie et de santé publique.