SUR LA ROUTE - USA 2020

Wisconsin : l'avenir de l'agriculture, un thème décisif pour la présidentielle

Dans le Wisconsin, la participation à la présidentielle est traditionnellement élevée, et les résultats serrés. En 2016, Donald Trump l'avait remporté de justesse. Dans cet État de grands producteurs de produits laitiers, il existe une forte fracture entre les urbains et le ruraux. Le secteur agricole, vital pour l’économie de l’État, a été durement touché par la pandémie de Covid-19 et par la guerre commerciale menée par Donald Trump contre la Chine. Les agriculteurs locaux sont divisés sur la manière dont le gouvernement a aidé le secteur. Notre équipe sur le terrain est allée enquêter.