Discord, le rendez-vous apprécié des gamers qui donne des sueurs froides au Pentagone

05:12 Tech 24 © France 24

Jack Teixeira, un membre de la garde aérienne américaine, est soupçonné d’avoir diffusé des centaines de documents classés secret défense aux États-Unis. S'il est reconnu coupable, il devra rendre compte du rôle joué par Discord, une messagerie appréciée des gamers. Discord sert par ailleurs de porte d'entrée au logiciel de retouche d'images Midjourney, de plus en plus utilisé pour brocarder l'actualité et nos dirigeants... à l'exception du président chinois Xi Jinping.