Une semaine dans le monde

Les 27 réitèrent leur soutien à l'Ukraine

34:47 Débat France 24 © France24

Les 3 sommets extraordinaires, OTAN, G7 et Union Européenne se terminent. L'alliance atlantique est-elle plus unie que jamais comme l'affirme Joe Biden ? Sur le gaz russe, l'Europe reste divisée. Vladimir Poutine peut-il perdre la guerre ? La dynamique s'inverse-t-elle en faveur des Ukrainiens alors que certains évoquent une guerre d'usure ? 3 millions et demi d'ukrainiens ont déjà quitté leur pays et le risque d'une crise alimentaire mondiale sont les conséquences directes de cette guerre.

Publicité Émission préparée par Florence Viala, Louma Sanbar et Didier Mesgard. Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Emportez l'actualité internationale partout avec vous ! Téléchargez l'application France 24 google-play-badge_FR