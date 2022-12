Une semaine dans le monde

Les bombardements continuent dans plusieurs villes ukrainiennes dont Kiev, Kherson, Kharkiv les privant d’électricité. Des combats se poursuivent dans la région de Donetsk. En parallèle, une conférence organisée à Paris pour l'Ukraine a permis de lever un milliard d’euros de dons.

Au programme de cette semaine également :

Le « qatargate » : les révélations sur des soupçons de corruption d’élus européens dont Eva Kaili et d’anciens élus européens créée une onde de choc au sein des institutions européennes. La présidente du PE Roberta Metsola veut lancer un chantier de réformes pour renforcer la transparence et les contrôles.

Cela fait une semaine que la Chine a annoncé sa sortie de sa stratégie zero covid. Les autorités ont mis fin au traçage généralisé de la population. C'est un défi sanitaire et politique.

Enfin, cela fait 3 mois jour pour jour que la mort de Masha Amini a déclenché les manifestations en Iran, 3 mois qu'iraniennes et iraniens sont dans la rue. Et cela malgré la répression très dure des autorités, sans compter les 2 exeécutions et les condamnations à mort.

