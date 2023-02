Révolution de Maïdan en Ukraine : il y a 9 ans, la propagande préparait déjà les Russes à la guerre

12:24 Vu de Russie © France 24

Par : Elena VOLOCHINE 1 mn

Il y a neuf ans, le 22 février 2014, le président pro-russe Viktor Yanoukovitch était destitué à la faveur d'une révolution pro-européenne en Ukraine. Des événements présentés par la propagande russe comme un "coup d'État nazi" fomenté par l'Occident. À l'époque, la propagande russe tournait à plein régime pour construire les narratifs qui serviront huit ans plus tard, le 24 février 2022, à Vladimir Poutine à justifier son attaque contre l'Ukraine. La Russie parlait alors déjà de "guerre", "d'ennemis" nazis soutenus par les États-Unis cherchant à "détruire la Russie". Mais aussi d'un "génocide" des Russes et russophones d'Ukraine et de "traîtres" voulant déstabiliser la Russie de l'intérieur. À la veille de l'anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, Elena Volochine revient sur la propagande qui a accompagné la première invasion, en 2014 et qui depuis, ne cesse de justifier la guerre et les répressions politiques aux yeux des Russes.