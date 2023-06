Attaques sur le sol russe : une "guerre déclenchée par l'Ukraine", selon la propagande russe

10:29 Vu de Russie © France 24

Par : Elena VOLOCHINE

Sur fond de multiplication des frappes d'artillerie et de drones sur le sol russe, la propagande russe accuse l'Ukraine d'avoir déclenché une "guerre terroriste" contre la Russie. Alors que les frappes russes sur Kiev ont été quasiment quotidiennes au mois de mai, Vladimir Poutine affirme que l'Ukraine chercherait à "provoquer" la Russie "pour une réponse symétrique". Elena Volochine revient sur cette propagande qui inverse les rôles et la prophétie auto-réalisatrice d'une guerre qui, prédite par les chaînes de télévision russes comme réelle il y a déjà plus d'un an, finit par advenir en Russie.