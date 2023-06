"Pourquoi l’Ukraine veut-elle nous envahir ?" : ce que les Russes savent de la guerre

11:28 VU DE RUSSIE © France 24

Par : Elena VOLOCHINE | Vidéo par : Elena VOLOCHINE 1 mn

Dans certaines localités de la région de Belgorod, dans le sud de la Russie, les bombardements sont désormais quotidiens. Mais la prise de conscience par les habitants côté russe de la réalité de la guerre n’en est pas moins toute alternative. En cause : la propagande, qui martèle aux Russes que ce sont les Américains qui les bombardent et que l’Ukraine chercherait à les envahir. Elena Volochine s’est entretenue avec des habitants à Chebekino et à Saint-Pétersbourg et a interrogé Denis Volkov, directeur de l’Institut de sondages Levada, sur l’état de l’opinion russe.