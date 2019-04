Belgique : tous aux urnes pour des élections au cœur de l'Europe (partie 2)

France 24

"L'Europe dans tous ses États" vous emmène revisiter la Belgique, où se tiendra le 26 mai un méga-scrutin. En plus des élections européennes, les Belges vont choisir les 150 membres de la Chambre des représentants au niveau fédéral. Et pour Bruxelles Capitale, ils élisent également leurs représentants au niveau régional. Nos invités et nos reportages décryptent les enjeux pour ce pays véritablement au cœur de l'Europe.