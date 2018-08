Le chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi, rompt un silence de près d'un an

Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique, a rompu mercredi un silence de près d'un an. Dans un enregistrement de 54 minutes diffusé par l'agence de propagande du groupe, il appelle les combattants à persévérer.

"Pour les moudjahidine (guerriers saints), l’ampleur de la victoire ou de la défaite ne dépend pas d'une ville volée ou de celui qui a la supériorité aérienne, des missiles intercontinentaux ou des bombes intelligentes", a déclaré le chef du groupe jihadiste État islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi, dans un enregistrement publié mercredi 22 août par l’agence de presse de l'EI.

C’est pour la première fois que le leader de l'EI s’exprime depuis près d’un an. Dans son discours, qui dure environ 54 minutes, il a appelé les combattants de l’organisation terroriste à persévérer.

#Baghdadi la victoire n’est pas dans les territoires ni les armes sophistiquées, mais dans la détermination et la volonté de combattre Wassim Nasr (@SimNasr) 22 août 2018

Abou Bakr al-Baghdadi a commencé par féliciter ses troupes pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Et n’a pas manqué de remobiliser les troupes à renfort d’arguments religieux. Il est par la suite revenu sur des éléments d’actualité, permettant de dater cet enrigistrement comme étant enregistré "il y a maximum une semaine", souligne Wassim Nasr, journaliste France 24 et spécialiste des mouvements jihadistes.

Le chef de l'EI évoque notamment la crise diplomatique entre la Turquie et les États-Unis liée à l’arrestation d'un pasteur américain et l'arrivée des chiites au pouvoir en Irak. Selon lui, les sunnites d'Irak sont abandonnés et doivent se repentir en soutenant l'organisation terroriste.

#Baghdadi évoque l’affaire du pasteur américain et le conflit entre la #Turquie et les USA & l’arrivée des chefs de milices chiites au pouvoir en #Irak, ce qui situe l’audio ds le temps Wassim Nasr (@SimNasr) 22 août 2018

En mai, les législatives irakiennes se sont soldées par la victoire de la liste de l’imam chiite anticorruption et nationaliste, Moqtada al-Sadr. Pour diriger le pays, il a annoncé en juin une alliance avec Hadi al-Ameri, ancien ministre des Transports, proche de l’Iran et leader d’un groupe armé antijihadiste, arrivé deuxième du scrutin. Un coup dur pour l'EI.

Abou Bakr al-Baghdadi estime aussi qu’il est nécessaire qu’une minorité des musulmans se sacrifie pour le bien des pays musulmans et appelle tous les habitants de la péninsule arabique à se réveiller contre les "mécréants" Saoud, la famille royale d'Arabie saoudite.

Cette sortie du chef de l'EI intervientau lendemain d'une attaque terroriste en Afghanistan. Mardi, les forces de sécurité afghanes ont mis fin à une attaque spectaculaire de plus de six heures dans Kaboul revendiquée par le groupe État islamique. L’attaque visait "le palais présidentiel", a indiqué l’organisation terroriste.

Avec AFP

Première publication : 22/08/2018