Reportage exclusif : chappe de plomb sur le Cachemire

Par : Surabhi TANDON

Depuis le 5 août et la décision de l’Inde de révoquer l'autonomie du Cachemire, la population de ce territoire vit coupée du monde. Le couvre-feu est en vigueur jour et nuit, les communications sont difficiles, les militaires omniprésents. Une équipe de France 24 a exceptionnellement pu entrer dans cette vallée située sur les contreforts de l'Himalaya et a assisté aux premiers jours d'un blocus inédit.