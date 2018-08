États-Unis : fusillade meurtrière dans un tournoi de jeux vidéo à Jacksonville, en Floride

Plusieurs personnes ont été tuées dimanche dans une fusillade à Jacksonville, en Floride, dans un tournoi de jeux vidéos, selon la police locale. Le tireur présumé a été tué.

Une nouvelle fusillade vient endeuiller les États-Unis, six mois après le drame du lycée de Parkland. Plusieurs personnes ont été tuées dimanche 26 août dans un tournoi de jeux vidéo à Jacksonville, en Floride. Le shérif local n’a pas évoqué de bilan mais les médias américains, qui citent la police, parlent de quatre morts et d'une dizaine de blessés qui ont été conduits à l'hôpital.

Le tireur présumé a été tué, selon la police qui a annoncé qu'il n'y avait pas d'autre suspect. Selon le Los Angeles Times, c'est l'un des joueurs qui a ouvert le feu après avoir été éliminé. Il s'est ensuite donné la mort, ajoute le journal, qui cite les messages d'un autre joueur.

Les tirs ont éclaté dans un restaurant du Jacksonville Landing, un site de divertissements et de shopping situé sur le front de mer, au centre-ville, où se déroulait un tournoi de jeux vidéo.

"Fusillade de masse au Jacksonville Landing. Éloignez-vous de la zone. La zone n'est pas sûre à ce stade", a tweeté la police sur son compte @JSOPIO. "Multiples morts sur place, plusieurs transportés" a-t-elle ajouté ensuite.

Multiple fatalities at the scene, many transported. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 août 2018

Quelques minutes plus tard, la police a indiqué qu'un suspect était mort, "on ne sait pas à ce stade s'il y a un deuxième suspect. Les recherches sont en cours". Lors d'une conférence de presse un peu plus tard, le shérif a indiqué qu'il n'y avait pas d'autre suspect.

Renforts de police

Le tournoi était une phase éliminatoire et était suivi en direct sur Internet. On peut entendre les joueurs réagir au coups de feu et entendre des cris sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.

“Mass shooting” à Jacksonville, en Floride, lors d’un tournoi de jeux vidéo. Dans la vidéo ci-dessous, on entend les coups de feu pendant la diffusion du tournoi https://t.co/CfvcEshNxG Mathieu Derrien (@Juniaur) 26 août 2018

Au moins l'un des joueurs, qui a pu s'échapper, a raconté sur Twitter son calvaire. "On vient de tirer sur le tournoi", a expliqué ce joueur de 19 ans, Drini Gjoka, qui appartient à l'équipe Complexity Gaming. "J'ai eu beaucoup de chance. La balle a touché mon pouce."

I am literally so lucky. The bullet hit my thumb Drini Gjoka (@YoungDrini) 26 août 2018

Le patron de cette équipe, Jason Lake, qui n'était pas présent, a indiqué à l'AFP par message sur Twitter que son joueur "avait réussi à s'échapper dans la rue et à se réfugier dans un club de sport".

D'immenses renforts de police étaient sur place, selon des images des télévisions locales. La police fédérale (FBI) est en train d'intervenir, a indiqué le sénateur de Floride Marco Rubio.

La police a bouclé les lieux de la fusillade à Jacksonville, en Floride. © WJXT via AFP

Avec AFP et Reuters

Première publication : 26/08/2018