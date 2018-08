Pluie d'hommages après la mort du sénateur américain John McCain

L'annonce du décès, samedi soir, du sénateur républicain John McCain, a entraîné une pluie d'hommages aux États-Unis, de part et d'autre de l'échiquier politique.

Les réactions ont afflué, samedi 25 août, pour saluer la mémoire de John McCain, figure de la politique américaine qui fut longtemps critiqué au sein de son parti républicain et chez les démocrates pour nombre de ses positions, mais dont le dévouement patriotique était reconnu par tous.

"À sa mort, il avait servi fidèlement les États-Unis d'Amérique pendant soixante ans", a déclaré son bureau dans un communiqué annonçant son décès.

"John et moi venions de générations différentes, avions des origines complètement différentes, et nous nous sommes affrontés au plus haut niveau de la politique", a déclaré Barack Obama, qui l'a battu à l'élection présidentielle de 2008. "Mais nous partagions, malgré nos différences, une fidélité à quelque chose de plus élevé, les idéaux pour lesquels des générations entières d'Américains et d'immigrés se sont battus et se sont sacrifiés."

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 Barack Obama (@BarackObama) 26 août 2018

Le chef de l'opposition démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a proposé de renommer le bâtiment du Sénat où John McCain avait ses bureaux à son nom.

Quant au président Donald Trump, qui était en conflit larvé avec le sénateur républicain, il a tweeté : "Mes condoléances et mon respect le plus sincère pour la famille du sénateur John McCain. Nos coeurs et nos prières sont avec vous !"

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 août 2018

La plupart des élus et anciens élus américains ont publié un communiqué dans les minutes suivant l'annonce du décès, l'ancien président George W. Bush saluant par exemple un "homme de profonde conviction et un patriote au plus haut degré".

La fille du vétéran, Meghan McCain, a publié sur son compte Twitter un texte racontant qu'elle était restée aux côtés de son père jusqu'à la fin, "tout comme il était avec moi à mes débuts".

I love you forever - my beloved father @SenJohnMcCain pic.twitter.com/Y50tVQvlVe Meghan McCain (@MeghanMcCain) 26 août 2018

Première publication : 26/08/2018