Foot européen : le Real se balade, un trio de tête en Angleterre

Le Real Madrid s'est offert un large succès face à Gérone (1-4) et rejoint en tête du classement le FC Barcelone. En Premier League, Chelsea, Liverpool et Watford se partagent la tête du classement.

• Liga : le Real Madrid en force

Lors de la deuxième journée du Championnat d’Espagne, le Real Madrid a assommé Gérone sur le score de 1 à 4. Les Madrilènes se sont pourtant fait peur en début de rencontre. Mené sur le terrain du petit club catalan après un bijou de Borja Garcia (17e), le Real a peiné défensivement. Mais Marco Asensio a obtenu deux penalties logiques, transformés par Sergio Ramos d'une panenka (39e) puis par Karim Benzema du plat du pied (52e), avant un contre parfait conclu par Gareth Bale (59e). Le Français a ensuite doublé la mise en pivot sur un service du Gallois (80e). Grâce à ce succès, le Real est en tête du classement avec six points. Il partage le fauteuil de leader avec le FC Barcelone, vainqueur samedi à Valladolid (1-0). Dans le même temps, le FC Séville et Villarreal se sont quittés dimanche sur un match nul et vierge (0-0).

• Ligue 1 : Paris déroule, l'OM au ralenti

Le Paris Saint-Germain a acquis son troisième succès de rang en disposant facilement d’Angers (3-1). Reconstitué pour la première fois de la saison, le trio offensif constitué par Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar a été percutant. Les trois attaquants ont marqué lors de cette rencontre. Avec neuf points, le PSG est en tête du classement aux côtés de l’étonnante équipe de Dijon, qui après avoir battu Nantes et Montpellier, a fait couler Nice (4-0) pour s'offrir une troisième victoire en Ligue 1, samedi. Du côté de Marseille, l’ambiance n’est pas aussi festive. Battu à Nîmes une semaine plus tôt, l'OM n'a pu faire mieux qu'un match nul 2-2 contre Rennes dimanche soir. Au classement, l'OM pointe à la 9e place avec autant de points que son prochain adversaire, Monaco (4 points). Les Monégasques ont été battu 2-1 par Bordeaux qui s’est offert ses premiers points de la saison en Ligue 1. Mais les Girondins sont toujours dans le flou en ce qui concerne leur entraîneur. Annoncé en Aquitaine, Thierry Henry ne serait pas convaincu par les garanties financières des futurs propriétaires GACP, selon Paris Match et Canal Plus.

• Premier League : la surprise Watford

Chelsea a signé dimanche son troisième succès en trois rencontres de Premier League en allant battre Newcastle (2-1). Les Blues, avec Eden Hazard et leur nouvelle recrue croate Mateo Kovacic pour la première fois titulaires au milieu aux côtés de Jorginho et du champion du monde N'Golo Kanté, ont maîtrisé le match, mais n'ont percé la très regroupée défense adverse qu'en seconde période. Ils rejoignent en tête du classement Liverpool, qui s’est imposé samedi contre Brighton (1-0) et la surprenante équipe de Watford qui a pris le meilleur sur Crystal Palace (2-1). Samedi, Arsenal a lui décroché ses trois premiers points en venant à bout de West Ham (3-1), ce qui permet aux Gunners de remonter à la 10e place.

• Serie A : l'Inter mal en point

Tenue en échec sur son terrain dimanche par le Torino (2-2), l'Inter Milan ne compte qu'un seul point après deux journées de Serie A. La défaite de la première journée face à Sassuolo (1-0) avait déjà été un signal très négatif pour cet Inter pourtant solidement renforcée à l'intersaison (De Vrij, Politano, Vrsjalko, Keita, Nainggolan...). Dans le même temps, la Juventus Turin et Naples ont fait le plein et sont en tête du classement. Les Turinois, emmenés par le trio infernal Ronaldo - Mandzukic - Bernardeschi en attaque, ont dominé la Lazio à domicile à l'Allianz Stadium (2-0). Le Naples de Carlo Ancelotti s’est lui aussi imposé dimanche contre l'AC Milan, battu 3-2 après avoir mené 2-0. Enfin, la Fiorentina a écrasé le Chievo Vérone 6-1 sous les yeux de Diego Simeone. L'entraîneur de l'Atletico de Madrid a notamment vu son fils Giovanni donner une passe décisive à Benassi puis marquer le dernier but du match.

• Bundesliga : une première journée en fanfare pour Dortmund

Dortmund a bien ouvert sa saison en écrasant Leipzig 4-1 après avoir été mené. Après l'ouverture du score dès la 36e seconde de Jean-Kévin Augustin pour Leipzig, Dortmund a relevé la tête pour inscrire quatre buts. Le Borussia prend la tête à la différence de buts devant le Bayern Munich, vainqueur de Hoffenheim 3-1 vendredi. Le champion du monde Benjamin Pavard a également retrouvé dimanche les terrains de Bundesliga. Contre Mayence, le Français s’est montré solide mais son équipe de Stuttgart s’est tout de même incliné (1-0) sur un but d’Anthony Ujah (76e).

Avec AFP et Reuters

Première publication : 27/08/2018