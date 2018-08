Ligue des champions : du lourd pour les clubs français en phase de groupes

Le sort n'a pas été tendre avec les clubs français en Ligue des champions. Monaco hérite notamment de l'Atletico et de Dortmund, tandis que le PSG se frottera à Naples ou encore Liverpool. L'OL, plus épargné, croisera tout de même Manchester City.

Le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions 2018/19 n'a pas vraiment souri aux trois clubs français engagés, puisque même le PSG, tête de série, a hérité d'une poule compliquée.

Les Parisiens devront aller chercher l'une des deux premières places d'un groupe C composé du Napoli, de Liverpool et de l'Étoile rouge de Belgrade. Une mission à la portée des hommes de Thomas Tuchel, mais qui semble tout de même moins évidente que celle des saisons précédentes.

Monaco face à une montagne

Pour Monaco, le défi sera également de taille, puisque le club de la principauté a hérité d'une poule A dont l'Atletico de Madrid et le Borussia Dortmund seront les grands favoris. Bruges, qui complète le quatuor, fera lui aussi partie des outsiders.

Du côté de Lyon, en revanche, la soirée s'est avérée un peu moins compliquée, même si les Gones auront fort à faire au sein d'une poule F qui semble promise à Manchester City. La deuxième place, en revanche, sera disputée entre l'OL, Hoffenheim et surtout le Shakhtar Donetsk, habitué des joutes de C1.

• Tous les groupes de la Ligue des champions 2018/19 :

Groupe A : Atlético, Borussia Dortmund, AS Monaco, Bruges.

Groupe B : FC Barcelone, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter Milan.

Groupe C : PSG, Naples, Liverpool, Étoile rouge de Belgrade.

Groupe D : Lokomotiv Moscou, FC Porto, Schalke 04, Galatasaray.

Groupe E : Bayern Munich, Benfica, Ajax, AEK Athènes.

Groupe F : Manchester City, Shakhtar Donetsk, OL, Hoffenheim.

Groupe G : Real Madrid, AS Roma, CSKA Moscou, Viktoria Plizen.

Groupe H : Juventus Turin, Manchester United, Valencia CF, Young Boys.

Première publication : 30/08/2018