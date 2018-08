Libye : Tripoli en proie à de violents affrontements entre milices rivales

Depuis quatre jours, les combats opposent des milices tripolitaines loyales au gouvernement d'union nationale à un groupe armé dans la banlieue sud de Tripoli. Le dernier bilan officiel fait état de 27 morts 91 blessés en quatre jours.

Le cessez-le feu en Libye n'aura duré que quelques heures, jeudi 30 août. De violents combats entre milices rivales, qui ont éclaté depuis lundi au sud de Tripoli, ont repris en fin d'après-midi : une roquette s'est abattue sur une maison dans le quartier de Sebia, une banlieue sud-est, tuant deux adolescents, selon un responsable local et des journalistes de l'AFP sur place.

Les hostilités ont également repris dans la région de Khellat al-Ferjan, au sud de Tripoli. Des habitants ayant fait état de tirs d'armes lourdes et de mitrailleuses.

Depuis le début de la semaine, les milices tripolitaines loyales au gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale et basé dans la capitale, à la "7e brigade", s'oppose à un groupe armé venu de la ville de Tarhouna, à 60 km au sud-est de Tripoli, qui disait dépendre du ministère de la Défense du GNA.

Dans un discours télévisé, Fayez al-Sarraj, le chef du GNA, a assuré jeudi que ce groupe ne dépendait plus du ministère de la Défense depuis avril. Il a appelé les camps rivaux à respecter le dernier cessez-le-feu, chargeant des forces des régions ouest et du centre du pays de veiller à ce que les milices rivales s'y conforment.

Les forces mandatées par le chef du GNA auront notamment pour mission d'obtenir le retrait des deux camps rivaux des lignes de front et le "retour de la vie normale" dans les quartiers touchés par les combats.

Selon le ministère de la Santé, 27 personnes ont été tuées et 91 blessées, la plupart des civils, depuis le début des affrontements.

"Entamer un dialogue pacifique"

Dans une déclaration conjointe, les ambassades des États-Unis, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni ont souligné jeudi leur préoccupation "par les combats ayant eu lieu récemment à Tripoli et dans ses alentours, qui déstabilisent la situation et mettent en péril la vie de populations civiles innocentes".

"Nous mettons en garde contre toute nouvelle aggravation de la situation et appelons toutes les parties à travailler ensemble pour rétablir le calme et entamer un dialogue pacifique". "Les personnes qui nuisent à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la Libye devront rendre des comptes", ont mis en garde les quatre pays.

Par ailleurs, des centaines de migrants détenus dans un centre de rétention au sud de Tripoli ont été évacués mardi vers une autre prison, après avoir été pris au piège de combats, a annoncé jeudi le Haut commissariat aux réfugiés (HCR).

Les autorités de transition successives, dont le GNA, ont été incapables de former une armée et des forces de sécurité régulières et contraintes de compter sur des milices pour assurer la sécurité de la ville.

En mai, les principaux protagonistes de la crise libyenne, dont Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est où il a constitué une autoproclamée armée nationale libyenne (ANL), se sont engagés à Paris fin mai 2018 à organiser des élections législatives et présidentielle en décembre 2018.

Première publication : 31/08/2018