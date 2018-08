Mexique, omerta sur les disparus

Au Mexique, depuis 2006 et le début de la guerre contre le narcotrafic, des dizaines de milliers de personnes sont portées disparues. Les victimes ont-elles été tuées, livrées aux narcotrafiquants ou encore aux réseaux de prostitution ? Leurs proches restent sans réponse. Les forces de l'ordre, quant à elles, sont soupçonnées d'être complices d'un grand nombre de ces disparitions.

Nos reporters Laurence Cuvillier et Matthieu Comin ont enquêté dans le centre du Mexique, dans le Jalisco et le Veracruz, les zones les plus dangereuses du pays. Ils ont rencontré les proches des personnes disparues, qui se battent pour connaître la vérité... et vivent dans la peur des autorités.

>> Sur les Observateurs de France 24 : "Des Mexicaines retournent la terre pour retrouver maris, fils et frères disparus"

>> Entretien avec l'ancien vice-ministre mexicain des Affaires étrangères : "L'affaire des 43 étudiants disparus provoque une prise de conscience"

Par Laurence CUVILLIER , Matthieu COMIN