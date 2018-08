Pollution maritime : changement de cap ?

La marine marchande est responsable de 3 % des émissions de CO2 mondiales. Cela paraît peu, mais si la flotte totale était un pays, il serait le 6e émetteur au monde !

Pointée du doigt car extrêmement polluante, l'industrie maritime doit aujourd'hui impérativement virer de bord. La course à l'innovation est donc lancée. Gaz naturel, carburant plus propre ou énergie renouvelable : l'industrie n’a plus le choix.

Dans cet épisode, "Élément Terre" vous emmène à bord d’un des plus gros cargos au monde, le Moscow Maersk, afin de découvrir comment les géants du transport maritime s’adaptent à des normes environnementales de plus en plus strictes.

Mais l’industrie est loin d’avoir trouvé un consensus. Elle fait aujourd’hui face un dilemme : faut-il changer de carburant ou conserver le fioul lourd en le rendant moins polluant ?

Par Marina BERTSCH , Juliette LACHARNAY , Valérie DEKIMPE , Sonia BARITELLO , Salomé SAQUÉ