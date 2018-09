Un énorme incendie détruit le Musée national de Rio de Janeiro

Un spectaculaire incendie s'est déclaré dimanche dans le Musée national de Rio de Janeiro, au Brésil, menaçant sa collection de plus de 20 millions d’œuvres d'art, dont des vestiges de dinosaures.

Un incendie a ravagé dimanche 2 septembre le Musée national de Rio de Janeiro, l'un des plus anciens musées du Brésil, sans qu'aucune victime n'ait été signalée jusqu'à présent.

Le sinistre, d'origine encore inconnue, a débuté vers 19 h 30 heure locale (22 h 30 GMT), alors que le musée était fermé au public, ont indiqué les médias brésiliens. "Jusqu'à présent, il n'y a pas de rapports faisant état de victimes. Le feu s'est propagé très rapidement. Il y a beaucoup de matières inflammables" dans le musée, a indiqué à un porte-parole des pompiers de Rio de Janeiro.

Nuevas imágenes de @AFPphoto del incendio que consume el Museo Nacional de Rio, con un acervo de más de 20 millones de valiosas piezas. No se reportan víctimas hasta el momento #AFP pic.twitter.com/PY2wHzskDP Agence France-Presse (@AFPespanol) 3 septembre 2018

Les images aériennes de TV Globo montrent le majestueux bâtiment, d'une superficie de 13 000 mètres carrés dans la partie nord de Rio de Janeiro, ravagé par d'immenses flammes pendant des heures.

Malgré l'envoi rapide de pompiers, le feu a gagné les centaines de salles du musée, détruisant tout sur son passage. Après plus de trois heures et demie de lutte, les pompiers n'ont toujours pas réussi à contenir l'incendie, a constaté un photographe de l'AFP.

Le feu menace des collections historiques

Créé par le roi Jean VI et ouvert en 1818, le Musée national compte parmi les musées les plus anciens et les plus prestigieux du Brésil. Cette institution culturelle et scientifique d'Amérique latine possède plus de 20 millions de pièces de valeur.

Le musée abritait entre autre une collection égyptienne, une autre d'art et d'artéfacts gréco-romains, des collections de paléontologie comprenant un squelette d'un dinosaure trouvé dans la région de Minas Gerais ainsi que le plus ancien fossile humain découvert au Brésil, connu sous le nom de "Luzia".

Avec AFP

Première publication : 03/09/2018