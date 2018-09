Deneuve, Binoche, Almodovar, Cronenberg... 200 personnalités lancent un appel pour la planète

Après le départ du gouvernement de Nicolas Hulot, 200 personnalités de la culture et du spectacle ont répondu à l’appel de Juliette Binoche pour « sauver la planète » en signant une tribune intitulée « Il est temps d’être sérieux ».

La démission de Nicolas Hulot après 14 mois à la tête du ministère de la Transition écologique n’en finit pas de faire des vagues. Alors que le nom de son remplaçant devrait être connu d'ici mardi, 200 personnalités issues du monde du spectacle, ainsi que des scientifiques, appellent les politiques à prendre leur responsabilités et à mettre les questions environnementales au cœur de l’action publique.

Delon, Binoche, Aznavour et Patti Smith...

Publiée ce matin dans le quotidien Le Monde, on y retrouve les signatures du gotha du cinéma français (Catherine Deneuve, Alain Delon, Nathalie Baye, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert) et international (Wim Wenders, Pedro Almodovar, David Cronenberg, Alfonso Cuaro, Willem Dafoe, Tim Robbins) de la musique (Marianne Faithfull, Charles Aznavour) mais aussi des scientifiques (le climatologue Jean Jouzel, l’astrophysicien Aurélien Barrau).

Critique des lobbys et appel à l'action

La tribune reprend les déclaration de Nicolas Hulot à propos de son impuissance gouvernementale, qu’il avait livré en direct sur France Inter le 28 aout. "Nous considérons qu’un gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore l’être son objectif premier et revendiqué ne saurait être pris au sérieux. Nous proposons le choix du politique – loin des lobbys – et des mesures potentiellement impopulaires qui en résulteront (…) Face au plus grand défi de l’histoire de l’humanité, le pouvoir politique doit agir fermement et immédiatement. Il est temps d’être sérieux."

Dans trois mois, les représentants de plus de 190 pays se retrouveront à Katowice en Pologne pour la COP24, la conférence des Nations unies sur les changements climatiques.

Première publication : 03/09/2018