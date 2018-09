Foot européen : le Barça en mode rouleau compresseur, le PSG déjà leader

À l’image du FC Barcelone et du Real Madrid, déjà intraitables en Liga, les cadors européens ont démarré la saison tambour battant. En France, le PSG semble une nouvelle fois intouchable, après seulement trois journées.

• Ligue 1 : Paris déjà parti, l’OM enfonce Monaco

Déjà trois points d’avance en tête de la Ligue 1 pour le PSG, qui a logiquement battu Nîmes (2-4). Seul bémol pour le club de la capitale, l’exclusion de Mbappé pour un geste d’humeur en fin de rencontre. Le podium est complété par Dijon, qui a connu sa première défaite de la saison face à Caen (0-2), et par Toulouse, victorieux à Guingamp (1-2).

Chez les cadors, l’Olympique lyonnais a laissé filer trois points précieux face à Nice (0-1) et redescend à la 8e place, tandis que l’OM est allé arracher la victoire à Monaco (2-3) et remonte au 5e rang. Les Monégasques, eux, sont englués dans la deuxième moitié du tableau, à la 13e place.

• Liga : Real et Barça donnent le rythme

Brillant en deuxième période face à Huesca, le FC Barcelone a signé son troisième succès de rang en étrillant le promu sur un score sans appel (8-2). Un carton suffisant pour reprendre la première place – symbolique – au Real Madrid, qui s’est contenté d’un 4-1 face à Leganés. Les deux ténors comptent chacun trois victoires en autant de journées.

Derrière, les prétendants théoriques au podium traînent toujours la patte, à l’image de l’Atletico, battu à Vigo (2-0) et du FC Valence, accroché par Levante (2-2). Le FC Séville, vaincu lors du derby au Betis (1-0), laisse aussi filer des points.

• Premier League : Liverpool et Chelsea plein gaz, Arsenal confirme

Pas de répit non plus en tête de la Premier League, où Liverpool et Chelsea ont enchaîné un quatrième succès en autant de rencontres. Les Reds ont gagné à Leicester (1-2) tandis que Chelsea a fait le job face à Bournemouth (2-0). Manchester City, également victorieux face à Newcastle (2-1), complète le podium.

Derrière, Manchester United a retrouvé des couleurs en allant chercher trois points à Burnley (0-2) et pointe au 10e rang. Les Red Devils sont juste derrière Arsenal, qui a enchaîné un deuxième succès en allant s’imposer difficilement sur la pelouse de Cardiff City (2-3).

• Serie A : La Juve fonce, Naples lâche du lest

Comme les autres cadors européens, la Juventus Turin ne perd pas de temps en ce début de saison. La Vieille Dame a poursuivi son sans faute à l’occasion de la 3e journée de Serie A en allant gagner à Parme (1-2) et prend seule la tête du classement puisque Naples a été battu à Gênes par la Sampdoria (3-0).

Malgré un match en retard, la Fiorentina pointe donc à la 3e place du classement après son succès contre l’Udinese (1-0). À noter également la victoire de l’AC Milan face à l’AS Rome (2-1) et le beau succès de l’Inter à Bologne (0-3).

• Bundesliga : Wolfsburg et le Herta suivent le Bayern

Pour le Bayern Munich aussi, le début de saison se déroule sans accroc. Les Bavarois, qui ont surclassé le VfB Stuttgart (0-3), prennent logiquement les commandes de la Bundesliga, accompagnés par Wolfsburg et le Herta Berlin, qui ont respectivement vaincu le Bayer Leverkusen (1-3) et Schalke 04 (0-2).

Le Borussia Dortmund, qui avait soigné son entrée en lice face au RB Leipzig la semaine précédente (4-1), a cette fois abandonné deux points à Hanovre au terme d’un triste nul (0-0).

Première publication : 03/09/2018