Ligue des nations : les Bleus concèdent le nul (0-0) contre l'Allemagne

L'équipe de France, championne du monde mi-juillet en Russie, a étrenné sa deuxième étoile avec un match nul (0-0), jeudi 6 septembre en Allemagne, dans le cadre de la Ligue des nations, la nouvelle compétition mise en place par l'UEFA pour remplacer les matches amicaux.

Fin du match sur le score de 0-0 #ALLFRA #FiersdetreBleus 🇩🇪 🇫🇷

➡️ Prochain rendez-vous dimanche face aux Pays-Bas pic.twitter.com/BNmTZ4tNdW Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 6 septembre 2018

Les hommes de Didier Deschamps ont eu quelques belles occasions, mais ils ont surtout été sauvés par de belles parades de leur gardien Alphonse Areola, qui fêtait sa première sélection en équipe de France en remplacement d'Hugo Lloris, blessé.

Seul joueur titulaire au coup d'envoi à ne pas l'avoir été lors de la finale en Russie, il a été celui qui s'est le plus mis en avant chez les Bleus. Notamment en seconde période, où il a sorti, consécutivement et sous la pluie, une claquette du bout des gants sur un tir enroulé de Marco Reus (64e), une autre face à Mats Hummels (72e) et deux dernières sur une tentative lointaine de Thomas Müller puis une tête à bout portant de Matthias Ginter (75e).

Avec AFP

Première publication : 06/09/2018