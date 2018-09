Ryder Cup : Tiger Woods de retour, pas de Français dans l'équipe européenne

À défaut d'un golfeur tricolore sélectionné, le public français pourra voir à l’œuvre, fin septembre près de Paris lors de la Ryder Cup, la star mondiale Tiger Woods, qui signe son retour au haut niveau.

Les sélections pour la Ryder Cup sont presque au complet après les annonces des capitaines des sélections américaine et européenne. Le capitaine américain, Jim Furyk, a annoncé, mardi 4 septembre, le retour de Tiger Woods.

Âgé de 42 ans et après quatre saisons catastrophiques entre 2014 et 2017 marquées par des blessures, opérations au dos et déboires personnels, le golfeur américain a fait forte impression depuis son retour sur les greens. L’ancien numéro un mondial est revenu au premier plan cette saison en se hissant à la 26e place mondiale. Il disputera, du 28 au 30 septembre à Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris, sa huitième Ryder Cup, mais la première depuis 2012.

"Nous sommes tous impatients de le retrouver en Ryder Cup, c'est excitant de le voir bien jouer à nouveau, en bonne santé, c'est un atout de poids de l'avoir dans notre équipe", a insisté le capitaine américain, qui a également sélectionné Bryson DeChambeau et Phil Mickelson.

Ces trois-là ont rejoint les huit joueurs déjà sélectionnés automatiquement au regard de leurs résultats : Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler et Webb Simpson. Le nom du douzième et dernier joueur sera révélé le 10 septembre.

Le choix de l’expérience côté européen

Les derniers appelés, côté européen, sont Sergio Garcia, Paul Casey, Ian Poulter et Henrik Stenson, a annoncé, mercredi 5 septembre, le capitaine européen Thomas Bjorn.

L'Espagnol Sergio Garcia, mais aussi l'Anglais Ian Poulter, surnommé "Mr Ryder" en raison de son engagement sans faille dans cette compétition depuis des années, et le Suédois Henrik Stenson n'ont pas forcément réalisé leur meilleure saison, mais leur expérience et leur pedigree ont primé.

Ces quatre joueurs rejoignent l'Italien Francesco Molinari, les Anglais Justin Rose, Tyrrell Hatton et Tommy Fleetwood, l'Espagnol Jon Rahm, le Nord-Irlandais McIlroy, le Suédois Alex Noren et le Danois Thorbjorn Olesen.

Comme attendu, il n'y aura donc pas de Français dans l’équipe européenne. C’est la première fois dans l'histoire de la Ryder Cup, qui n'a quitté que deux fois le sol britannique, qu’une équipe européenne jouera sans aucun représentant du pays hôte.

Les États-Unis sont les tenants du titre conquis à domicile en 2016 et vont tenter de conserver le trophée, ce qu'ils n'ont plus réussi depuis 25 ans.

Avec AFP

Première publication : 06/09/2018