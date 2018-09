"Koglweogo - Miroir d'une faillite d'État" remporte le Visa d'or 2018 de l'information numérique

Valentine Van Vyve et Olivier Papegnies ont remporté, jeudi, le Visa d'or de l'information numérique pour leur reportage sur les Koglweogo, des groupes citoyens d'autodéfense présents au Burkina Faso.

Le festival de photojournalisme Visa pour l'image a remis, jeudi 6 septembre, le Visa d'or de l'information numérique à la journaliste indépendante Valentine Van Vyve et au photographe Olivier Papegnies du Collectif Huma pour le reportage "Koglweogo - Miroir d’une faillite d’État".

Publié sur le site d’information de La Libre Belgique, l'enquête est consacrée aux Koglweogo, des groupes citoyens d'autodéfense qui, depuis 2015, tissent leur toile au Burkina Faso. Face à l’insécurité rampante, ils se sont étendus dans une grande partie du pays pour pallier le manque d'effectifs policiers. Ces milliers d’associations citoyennes entendent ainsi s’attaquer à l’injustice et à la corruption des forces de l’ordre, des élites politiques et judiciaires. Leur efficacité est reconnue de tous, mais en mettant la main sur la chaîne répressive dans son ensemble, les Koglweogo s'arrogent les rôles de policiers, justiciers et bourreaux.

"'Koglweogo - Miroir d’une faillite d’État' est un projet porté par un très bon travail photographique et sonore, qui ne cherche pas à se détourner des fondements du journalisme sur le Web pour proposer une narration sans effets, au service de l’enquête", a déclaré Samuel Bollendorff, président du jury du Visa pour l'image.

Doté de 8 000 euros, le Visa d’or de l’information numérique récompense un projet, un contenu, une création numérique – réalité virtuelle, interactivité, vidéo éditorialisée et postée sur les réseaux sociaux – se distinguant par le choix, le traitement original d’un sujet d’actualité et par l’utilisation des nouveaux outils multimédias.

