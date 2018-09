Vidéo : un an après l’ouragan Irma, Saint-Martin peine à se relever

C'était un monstre. Un ouragan de 500 kilomètres de diamètre, des rafales à plus de 300 km/h. Dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, l'ouragan Irma sème la désolation sur les Antilles, et notamment sur Saint-Martin, la petite île française qui partage son territoire avec les Pays-Bas. Onze personnes sont tuées, l’île est ravagée et 95 % des bâtiments sont détruits. Un an après, où en est la reconstruction ?

Nos reporters Julie Dungelhoeff et Christopher Moore sont retournés à Saint-Martin, un an après cette nuit d’enfer, et alors que 8 000 Saint-Martinois ont préféré partir vivre ailleurs, après le passage dévastateur de l'ouragan Irma.

Par Julie DUNGELHOEFF , Christopher MOORE