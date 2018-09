Législatives en Suède : les coalitions de centre gauche et de centre droit au coude-à-coude

En Suède, les premières estimations des élections législatives donnent l'alliance de centre droit en tête dimanche avec 39,6% des suffrages, devant le centre gauche crédité de 39,4% des votes et le parti d’extrême droite (19,2%).

La coalition de centre droit a recueilli 39,6% des suffrages aux élections législatives organisées dimanche 9 septembre en Suède, devançant de très peu l'alliance de centre gauche créditée de 36,4% des voix, montre un sondage sortie des urnes publiés par la télévision publique SVT.



Les Démocrates de Suède (SD), une formation d'extrême droite, ont quant à eux obtenu 19,2% des suffrages, un score qui confirme la progression que laissaient entrevoir les récentes études d'opinion.

Un autre sondage sortie des urnes, publié quelques minutes plus tôt par la chaîne de télévision TV4, les situait à 16,3% des voix et donnait une légère avance à la coalition de centre gauche (41%) sur celle de centre droit (40,1%).

Aucun camp, n'étant à même d'obtenir plus de 50% des 349 mandats en jeu au Riksdag, le parlement suédois, de laborieuses tractations seront nécessaires pour trouver une majorité, ou la moins faible des alliances.

Des résultats officiels partiels doivent être communiqués entre 22h00 et 23h00 (heure française) par la commission électorale suédoise.

Progression de l'extrême droite

La poussée des Démocrates de Suède avaient été annoncée par de nombreuses analystes. Même si les résultats confirment qu'ils n’ont aucune chance d'intégrer un cabinet grâce au "cordon sanitaire" des partis traditionnels, les Démocrates de Suède obtiennent malgré tout un score en augmentation.

Durant la campagne électorale, ils ont largement dragué les électeurs des autres parties. Salariés modestes, retraités et primo-électeurs, ils reprochent au Premier ministre social-démocrate sortant Stefan Löfven d'avoir hypothéqué leur bien-être en ouvrant les frontières aux demandeurs d'asile perçus "comme une menace économique et culturelle", analyse le sociologue Jens Rydgren.

"On sent qu'il y a une radicalisation de l'espace politique"

Pays de 10 millions d'habitants, la Suède en a reçu 400 000 depuis 2012, d'abord sous le gouvernement de centre-droit de Fredrik Reinfeldt, puis celui de centre-gauche de Stefan Löfven. Loin des agglomérations, foyers de croissance et d'innovation, de plus en plus d'électeurs sont aussi séduits par le discours nationaliste des Démocrates de Suède qui souhaitent une sortie du pays de l'Union européenne, un "Svexit".

Un bilan mitigé pour le Premier ministre sortant

L’ascension de l’extrême droite n'est pas nouvelle : de 2010 à 2014, elle a gagné sept points et les sondages la créditent de sept points supplémentaires aux législatives de dimanche.

Du côté des sociaux démocrates, le bilan de Stefan Löfven est contrasté. Si le chômage est à son plus bas niveau depuis dix ans, la croissance robuste, l'inflation contenue et les finances publiques dans le vert, à l'inverse le système de santé se grippe, les inégalités sociales se creusent et la ségrégation croît dans les banlieues où les règlements de compte entre bandes ont fait 40 morts en 2017.

Le poste de Premier ministre devrait pourtant se disputer entre Stefan Löfven et le dirigeant conservateur Ulf Kristersson.

