Disparition de Maurice Audin : Macron va reconnaître la responsabilité de l'État

Le chef de l'État doit se rendre jeudi midi au domicile de la veuve de Maurice Audin, le mathématicien militant de l'indépendance de l'Algérie, disparu sans laisser de traces en 1957. Un moment historique qui reconnaît un système légalement institué.

C'est une reconnaissance que la famille Audin attendait depuis 61 ans. Alors qu'Emmanuel Macron doit se rendre, jeudi 13 septembre, au domicile de la veuve de Maurice Audin, communiste et partisan de l'indépendance de l'Algérie, ses proches attendent des paroles politiques fortes : "Que le chef de l'État dise que Maurice Audin a été enlevé, torturé, assassiné au nom de l'État français par l'armée française", appelait de ses vœux son fils Pierre Audin, lors d'un entretien avec France 24 en mars dernier.

>> À voir : L'affaire Maurice Audin, soixante ans de combat pour la vérité

Selon le député de La République en Marche (LREM) Cédric Villani, également mathématicien et proche de la famille, Emmanuel Macron "va reconnaître que la vérité est que Maurice Audin faisait partie de tous ceux qui ont été victimes d'un système". "Pour moi, c'est historique, il va faire de ce moment non pas un moment d'accusation, mais un moment de vérité", a-t-il estimé. "Il ne s'agit pas de jeter le blâme sur tout le monde sans distinction, mais on va inviter tout le monde à parler et à panser les plaies."

.@VillaniCedric : " Emmanuel Macron va va reconnaître la responsabilité de l’Etat " pic.twitter.com/pA6GtO3rGq France Inter (@franceinter) 13 septembre 2018

Selon Le Monde, qui cite l'Élysée, "le président de la République a (...) décidé qu'il était temps que la Nation accomplisse un travail de vérité sur ce sujet" et "il reconnaît, au nom de la République française, que Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires qui l'avaient arrêté à son domicile".

C'est un moment historique pour la famille, qui lutte depuis plusieurs décennies en ce sens. "Le mensonge d'État qui durait depuis 61 ans tombe. C'est une grande émotion pour Josette Audin et sa famille, pour le PCF qui a tant donné dans la lutte anticoloniale, pour les communistes et tous les militants anticolonialistes", écrit le secrétaire national du Parti communiste français, Pierre Laurent, sur Twitter.

2/2 Le mensonge d'État qui durait depuis 61 ans tombe. C'est une grde émotion pr Josette Audin et sa famille, pr le #PCF qui a tant donné dans la lutte anticoloniale, pr les communistes et ts les militants anticolonialistes. Rdv vendredi à 16h à la @FetedelHumanite pr le célébrer Pierre Laurent (@plaurent_pcf) 13 septembre 2018

"Je suis sortie en pleurant, persuadée qu'ils l'avaient tué"

En 1957, le mathématicien à la faculté d'Alger, membre du Parti communiste algérien et suspecté d'aider le FLN, était arrêté à son domicile, probablement par des parachutistes du général Jacques Massu. Sa trace était perdue dix jours plus tard sans explication officielle, si ce n'est "son évasion au cours d'un transfert".

Durant de nombreuses années, la thèse de l'évasion a prévalu. Au micro de France 24, Josette Audin se souvenait, en mars dernier, avoir été convoquée par des militaires quelques jours après l'arrestation de son mari. "Ils m'ont dit qu'ils avaient une bonne nouvelle à m'apprendre, que mon mari s'était évadé et qu'ils avaient rien à me dire d'autre. Je suis sortie en pleurant, persuadée qu'ils l'avaient tué", raconte-t-elle encore émue.

Il faut attendre 2014 pour que François Hollande mette un terme à cette théorie. Après avoir lancé des recherches dans les archives du ministère de la Défense pour éclairer les conditions de la disparition du mathématicien, l'ancien président avait exclu la version de l'évasion avancée à l'époque, sans pour autant reconnaître la responsabilité de l'État.

Sur ce point, Emmanuel Macron estimait en début d'année qu'il ne serait "pas raisonnable de reconnaître un crime d'État sans avoir les preuves" formelles, mais avait assuré que tout serait mis en œuvre pour "l'établir". Le chef de l'État s'apprête à le faire aujourd'hui. Reste à voir quels mots il va employer.

Première publication : 13/09/2018