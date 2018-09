L’ouragan Florence atteint la côte est des États-Unis, inondations attendues

Les habitants retiennent leur souffle alors que de graves inondations sont redoutées en Caroline du Nord, avec l'arrivée de l'ouragan Florence vendredi. Près de 90 000 personnes sont déjà sans électricité.

L'ouragan Florence a atteint jeudi 13 septembre les côtes de la Caroline du Nord, aux États-Unis, accompagné de précipitations qui ont provoqué des inondations sur les routes et des coupures de courant, donnant un aperçu de l'envergure de la tempête attendue vendredi à l'intérieur des terres.

Vers 00 h 30 GMT vendredi, l'ouragan se situait à un peu moins de 235 km à l'est de Myrtle Beach, une ville balnéaire de Caroline du Sud. Ses vents soufflaient à 170 km/h. L'ouragan, même s'il a perdu un peu de sa puissance, repassant dans la nuit de mercredi à jeudi au niveau 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, reste dangereux et imprévisible, a déclaré le Centre américain de veille cyclonique (NHC).

WATCH: @GadiNBC shows how Hurricane Florence winds are now slamming Beaufort, NC. pic.twitter.com/bdEaudd8dP MSNBC (@MSNBC) 14 septembre 2018

Florence devrait poursuivre sa trajectoire dans les terres en milieu de journée vendredi, près de Cape Fear, situé sur la côte sud-ouest de la Caroline du Nord, où sont attendues des précipitations qui devraient atteindre un mètre de hauteur. L'ouragan pourrait provoquer des vagues susceptibles d'atteindre quatre mètres et parcourir jusqu'à trois kilomètres à l'intérieur des terres.

"Le plus important, c'est l'eau"

"L'eau charriée quand il était de catégorie 4 est déjà en approche, la montée des eaux de 1,8 m à 2,7 m va arriver", a affirmé Steve Goldstein, responsable de l'Agence fédérale océanique et atmosphérique (NOAA), alors que les vagues portées par la marée commençaient à submerger les zones côtières. "Le plus important, c'est l'eau, a-t-il souligné. La menace des vents s'est un peu éloignée mais cela reste un ouragan très dangereux et puissant."

Hurricane Florence will test local and U.S. authorities' ability to respond to a disaster https://t.co/gsl9H2Mxmf via @ReutersTV pic.twitter.com/keZBMQ6MXf Reuters Top News (@Reuters) 14 septembre 2018

Il s'agit d'une "tempête historique", qui va provoquer des inondations dans la quasi-totalité de l'État, a déclaré le gouverneur de Caroline du Nord. "Ne faites pas preuve de triomphalisme. Restez sur vos gardes. C'est une tempête puissante qui peut tuer. Aujourd'hui, la menace est devenue réalité", a ajouté Roy Cooper lors d'une conférence de presse.

"Les inondations à l'intérieur des terres sont très meurtrières et c'est ce qui va arriver", a averti Brock Long, chef de l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema). "L'infrastructure va être endommagée, le courant va être coupé, a-t-il poursuivi. Cela pourrait durer des jours, voire plusieurs semaines."

Coupures de courant

Le Centre américain de prévision météorologique évalue à 10 millions le nombre de personnes vivant sur le chemin que doit emprunter Florence. Plus d'un million d'habitants des Caroline et de Virginie ont déjà reçu un ordre d'évacuation et des milliers d'entre eux ont été déplacés vers des centres d'accueil.

Au moins 88 000 personnes étaient privées d'électricité jeudi en Caroline du Nord, alors que la tempête en était à ses prémices. Plusieurs millions de personnes devraient être privées d'électricité au fil de la progression de Florence, et il pourrait falloir plusieurs semaines pour rétablir le courant. Plus de 1 000 vols ont déjà été annulés à l'approche de l'ouragan, selon les médias américains.

Avec Reuters et AFP

Première publication : 14/09/2018