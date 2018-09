Le super typhon Mangkhut frappe les Philippines

Le super typhon Mangkhut, avec des pointes de vent de plus de 200 km à l'heure, a touché samedi le nord des Philippines, provoquant de fortes rafales, des pluies et des pannes de courant.

Mangkhut, cette tempête de catégorie 5 est entrée samedi 15 septembre dans la province de Cagayan, sur l'île principale de Luzon, aux premières heures de samedi. Elle évoluait ensuite au-dessus de la pointe nord des Philippines avec des vents maximums de 285 km/h.

Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées des zones côtières où les vagues pourraient atteindre trois à six mètres de haut. Des inondations et des glissements de terrain sont attendus ainsi que des destructions de biens immobiliers.

Les images diffusées par les télévisions et les réseaux sociaux montrent des arbres fouettés par des vents violents et la pluie qui déferle. Sur les routes, des branches d'arbres, des panneaux et des poubelles gisent au sol. La vitesse maximale des vents de Mangkhut est supérieure à celle des vents de l'ouragan Florence aux États-Unis.

Peu de temps avant l'arrivée de Mangkhut, le gouverneur de Cagayan, Manuel Mamba, a déclaré que 36.000 personnes avaient reçu l'ordre d'évacuer vers quelque 500 centres d'accueil, mais que toutes n'avaient pas suivi les instructions. "Il y a des gens qui ont résisté parce qu'ils voulaient garder leurs maisons", a déclaré Manuel Mamba.

4,2 millions de personnes touchées

Mangkhut, la 15ème et la plus puissante tempête des Philippines cette année, arrive des territoires américains de Guam et des îles Mariannes du Nord où elle a provoqué des pannes de courant et laissé des centaines de personnes sans abri.

Le typhon se dirige vers Hong Kong, le sud de la Chine et le Vietnam. Il pourrait quitter le continent philippin entre 6 heures et 8 heures du matin, a indiqué Gener Quitlong, de l'agence météorologique nationale Pagasa.

Les vents et les pluies ont été ressentis jusqu'à la capitale, Manille, où ont eu lieu des coupures de courant. Selon le scénario le plus pessimiste, les dégâts

causés aux cultures de riz et de maïs pourraient représenter 13,5 milliards de pesos (215 millions d'euros), a indiqué le ministère de l'Agriculture.

Les Nations unies estiment qu'environ 1,4 million d'agriculteurs et 100.000 pêcheurs seront touchés par le typhon. Selon les autorités, environ un quart des 4,2 millions de personnes devant être touchées par la tempête vivent dans la pauvreté.

Avec Reuters

Première publication : 15/09/2018