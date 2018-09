Brexit : le maire de Londres Sadiq Khan appelle à un nouveau référendum sur la sortie de l'UE

Sadiq Khan, maire travailliste de Londres, se prononce pour un nouveau référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne, dans une tribune parue dimanche dans The Observer.

"Il est temps de sortir cette question des mains des politiciens et de la remettre dans celle des gens". Tels sont les propos du maire de Londres, Sadiq Khan, qui appelle dimanche 16 septembre dans une tribune à un nouveau référendum sur l'issue du Brexit, quelle que soit l'issue des négocations encore en cours entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne.

"Les gens doivent avoir le dernier mot", affirme Sadiq Khan. Et il poursuit : "Cela signifie un vote public quelle que soit l'issue des négociations, ou un vote sur ce qui serait un 'no-deal' (aucun accord) avec en parallèle l'option de rester dans l'Union européenne".

Selon le maire de Londres, qui avait milité dans le camp anti-Brexit avant le référendum de 2016, les Britanniques "sont maintenant en réel danger de sortir de l'Union européenne sans accord. (...) Ce serait de loin le pire résultat – des études indépendantes montrant que cela pourrait possiblement aboutir à 500 000 emplois en moins pour la Grande-Bretagne d'ici 2030".

Theresa May fragilisée

Le Brexit doit intervenir le 29 mars 2019, mais Londres et Bruxelles ne se sont pas encore entendus sur un accord de sortie. La semaine dernière, le négociateur en chef européen sur le Brexit, Michel Barnier, a jugé possible un accord avec Londres dans un délai et six à huit semaines, soit au plus tard début novembre.

Un calendrier qui fragilise un peu plus la position de Theresa May. La Première ministre britannique, qui négocie les détails du Brexit avec l'UE, est confrontée à de multiples oppositions politiques sur le sujet.

"Je ne serai pas poussée à accepter des compromis", a-t-elle déclaré début septembre pour tenter de rassurer les députés du Parti conservateur (80 députés), qui se sont dits prêts à voter contre son plan de sortie de l'UE. Le Labour, principal parti d'opposition britannique, a annoncé pour sa part le 14 septembre qu'il voterait contre tout accord sur le Brexit.

Enfin, contrairement à la demande du maire de Londres Sadiq Khan, Theresa May exclut la tenue d'une nouvelle consultation. Mais elle promet de soumettre l'accord en cours de négociation avec Bruxelles aux députés.

Avec Reuters et AFP

