Emmy Awards 2018 : Game of Thrones sacrée meilleure série dramatique

La série Game of Thrones a reçu pour la troisième fois de son histoire lundi le prix de la meilleure série dramatique lors de la cérémonie des Emmy Awards. "Mme Maisel, femme fabuleuse" décroche le prix de la meilleure série comique.

La série phare de la chaîne câblée américaine HBO, "Game of Thrones" ("Le Trône de fer"), a reçu lundi 17 septembre le prix de la meilleure série dramatique lors de la 70e cérémonie des Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine. C'est la troisième fois que "GoT" décroche ce prix, le plus prestigieux des Emmys, alors que la série verra la diffusion, en 2019, de sa huitième et dernière saison.

La série "Mme Maisel, femme fabuleuse" a pour sa part reçu l'Emmy Award de la meilleure comédie, après avoir déjà raflé plusieurs récompenses au cours de la cérémonie, dont celle de la meilleure actrice dans cette catégorie pour Rachel Brosnahan.

Congratulations AGAIN to @MaiselTV for your #Emmys win for Outstanding comedy series pic.twitter.com/kxc1cM4N7v The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) 18 septembre 2018

Cette série, produite par le géant du commerce en ligne Amazon, dépeint une femme au foyer juive qui se crée une nouvelle vie dans le stand-up et fait scandale dans les années 1950, après avoir été trompée et quittée par son mari. "Ça parle d'une femme qui trouve une nouvelle voix. C'est quelque chose qui se produit partout dans le pays en ce moment. Et ce qu'on peut faire de mieux avec nos voix, c'est de voter", a déclaré Rachel Brosnahan, après avoir reçu l'Emmy de la meilleure actrice dans une série de comédie.

Un appel au vote lancé alors que les élections de mi-mandat, déterminantes pour un président Donald Trump très polémique, doivent se tenir début novembre.

Autre femme politique à l'écran, la comédienne britannique Claire Foy a reçu lundi le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son interprétation d'Elizabeth II dans "The Crown". La série phare de la plateforme en ligne Netflix a été un tremplin pour l'actrice de 34 ans, qui était jusqu'ici surtout connue pour ses apparitions à la télévision anglaise et a depuis décroché plusieurs rôles de premier plan.

Congratulations to Claire Foy on your #Emmys win for Lead Actress in a Drama Series for #TheCrown pic.twitter.com/0Mc003EcRt The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) 18 septembre 2018

"Fonzie" enfin consacré

Côté meilleur acteur, c'est l'acteur gallois Matthew Rhys qui a reçu lundi soir l'Emmy Award du "meilleur acteur dans une série dramatique" pour son rôle dans "The Americans". Succès populaire mais peu primé, la sixième et dernière saison de cette saga sur des taupes soviétiques du KGB durant la Guerre froide s'est terminée au printemps.

Autre surprise, le western futuriste "Westworld" (HBO) et ses androïdes trop humains, récompensé à travers la Britannique Thandie Newton, Emmy du meilleur second rôle féminin.

Côté comédie, les quelque 22 000 professionnels de l'Académie appelés à voter avaient l'embarras du choix. En l'absence de la satire politique "Veep", régulièrement primée mais dont la diffusion a été chamboulée en raison du cancer dont souffre l'actrice principale Julia Louis-Dreyfus, ou de "Roseanne", arrêtée en juin après un tweet raciste de sa star pro-Trump Roseanne Barr, "Atlanta" semblait avoir ses chances, mais n'avait pas non plus fait le plein dans la dernière ligne droite.

Espoir déçus également pour l'équipe de "The Assassination of Gianni Versace", dont Penelope Cruz, Ricky Martin et Edgar Ramirez ont tous échoué à monter sur le podium. Seul Darren Criss, qui campe le tueur du designer, a triomphé, face à des pointures comme Antonio Banderas ("Pablo Picasso") ou Benedict Cumberbatch, qui quitte cette année la peau de Sherlock Holmes pour celle de "Patrick Melrose.

Le vétéran Henry Winkler, légendaire "Fonzie" de la série "Happy Days" dans les années 1970, a enfin connu la consécration aux Emmy Awards avec une récompense pour son rôle dans "Barry" (HBO) dont la vedette est un tueur à gages solitaire pris dans le petit monde du théâtre amateur à l'occasion d'un contrat.

Avec AFP

Première publication : 18/09/2018