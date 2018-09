Vidéos : les moments les plus marquants des 70e Emmy Awards

Une demande en mariage en direct, une première statuette pour Fonzie et un appel à voter aux Midterms… Retrouvez, en vidéos, les principaux temps forts des 70e Emmy Awards, la cérémonie de récompenses de la télévision américaine.

Avertissement : les vidéos présentées ci-dessous sont en anglais non sous-titrées.

Ce fut un moment que la télévision américaine affectionne tout particulièrement. Ce n'est pas une série ou un téléfilm, un acteur ou une actrice qui auront marqué la 70e cérémonie des Emmy Awards mais… une demande en mariage, en direct.

Encore quasi inconnu hors du sérail hollywoodien, Glenn Weiss, réalisateur de télévision, avait déjà remporté 13 Emmys. Il a suffi d'une demande en mariage en direct, au moment de recevoir sa 14e statuette (pour sa réalisation de la dernière cérémonie des Oscars), lundi, pour que le metteur en scène de 57 ans devienne une vedette mondiale. "Tu te demandes pourquoi je n'aime pas t'appeler 'ma copine' ?", a lancé Glenn Weiss a son amie, présente dans la salle. "Parce que j'aimerais t'appeler 'ma femme'." Le réalisateur a conclu la séquence en offrant à sa future épouse l'alliance de sa mère, décédée deux semaines plus tôt.

SHE SAID YES!💍 Watch the evening's most heartwarming moment. #Emmys pic.twitter.com/1ByFtnSpig NBC Entertainment (@nbc) 18 septembre 2018

Quelques minutes plus tard, Matthew Rhys, récompensé pour son rôle dans la série "The Americans", a expliqué que sa partenaire à l'écran et dans la vie, Keri Russell, lui avait confié, avant qu'il ne monte sur scène : "Si tu me demandes en mariage, je te mets un coup de poing dans les dents".

#TheAmericans star Matthew Rhys takes time to thank Keri Russell in his #Emmys acceptance speech: "To the women who truly got me this award." pic.twitter.com/zUmfAsnIBP Hollywood Reporter (@THR) 18 septembre 2018

Le sacre de Fonzie

À 72 ans, Henri Winkler n’a pas attendu la 70e cérémonie des Emmys pour faire sa demande en mariage, mais remporter la première statuette de sa carrière. Celui qui reste, pour toute une génération, Arthur Fonzarelli, dit "Fonzie", personnage emblématique de la série "Happy Days", a été sacré meilleur second rôle dans une série de comédie, pour son interprétation d'un tueur à gages solitaire, qui se prend de passion pour le théâtre dans la série "Barry" de la chaîne HBO. "Papa a gagné !", a-t-il clamé sur scène alors qu’il s’adressait à ses enfants.

Henry Winkler ended his Emmys speech with two iconic words: “daddy won!” pic.twitter.com/ZCh1jb56pL New York Magazine (@NYMag) 18 septembre 2018

En cadeau bonus, "Fonzie" s’est offert un petit selfie avec son vieux compère de "Happy Days", Richie Cunningham (qui n’est autre que le réalisateur Ron Howard).

Pals at the Emmys pic.twitter.com/lLHoadkltP Henry Winkler (@hwinkler4real) 17 septembre 2018

De manière générale et en dehors de cette demande en mariage, la 70e cérémonie des Emmy Awards fut assez lisse. Loin des cérémonies de récompenses vues depuis un an et l'éclatement de l'affaire Weinstein, la cause féminine n'a été que brièvement évoquée lundi. Il aura surtout fallu que "La Fabuleuse Mme Maisel" reçoivent plusieurs prix pour que la cérémonie prenne des accents féministes et politiques. Cette série produite par le géant du commerce en ligne Amazon dépeint une femme au foyer juive qui s'invente une nouvelle vie et fait scandale dans les années 1950, après avoir été trompée et quittée par son mari.

En recevant son prix de meilleure actrice pour son rôle dans la série, la comédienne Rachel Brosnahan a expliqué que "La Fabuleuse Mme Maisel" évoquait "une femme qui trouve sa voix. C'est quelque chose qui arrive partout dans le pays en ce moment. Et ce qu'on peut faire de mieux avec nos voix, c'est de voter", a-t-elle déclaré sur scène. Un appel au vote lancé alors que les élections de mi-mandat [Midterms], déterminantes pour un président Donald Trump très polémique, doivent se tenir début novembre.

Rachel Brosnahan @rachelbros uses her acceptance speech to urge people to vote: "One of the most important ways to find and use your voice is to vote." #Emmys⁠⁠(via THR) pic.twitter.com/kg8LantBcX https://t.co/hx6QBDHPVa Mix (@mixdevil66) 18 septembre 2018

"Nous avons réglé le problème !"

Omniprésentes depuis deux ans, les interventions à messages ont, de fait, été très peu nombreuses lundi soir. Ni le président Trump, ni aucune de ses mesures phares n'ont été mentionnés durant la soirée, une première depuis sa victoire à l'élection.

Lors de l'allocution de lever de rideau, Kate McKinnon et Kenan Thompson, deux des piliers de l'émission satirique "Saturday Night Live" ont évoqué sur le ton de l'humour les changements en cours à Hollywood, poussé à s'ouvrir aux minorités, devant et derrière la caméra. "We solved it !", ont-ils chanté ("Nous avons réglé le problème !" [de la diversité]), tout en soulignant que les avancées étaient encore timides et largement symboliques.

We Solved It was waaaay funnier than the opening, so maybe let's choose better hosts next year? #Emmyshttps://t.co/0Pw08jWvYV Ago™ (@tinagoTV) 18 septembre 2018

Avec AFP

Première publication : 18/09/2018