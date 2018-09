Soupçonné de viol, le chanteur marocain Saad Lamjarred a été écroué en France

Le chanteur populaire marocain Saad Lamjarred, mis en examen fin août pour viol, a été placé en détention mardi, sur décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le jeune homme a été mis en cause pour d'autres faits similaires présumés.

Les ennuis judiciaires s’accumulent pour la star marocaine. Mis en examen fin août pour viol, le chanteur marocain Saad Lamjarred a été placé en détention mardi 18 septembre, sur décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui examinait un appel du parquet de Draguignan (Var) contre son placement sous contrôle judiciaire.

L’homme de 33 ans avait été interpellé le 26 août à Saint-Tropez (Var), après la plainte d'une jeune femme l'accusant de l'avoir violée la veille dans un établissement de nuit de la station balnéaire.

Le 28 août, la pop star avait été mise en examen à l'issue de sa garde à vue et placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire et moyennant une caution de 150 000 euros. Le parquet, qui avait requis son placement en détention provisoire, avait fait appel en septembre de la décision du juge des libertés et de la détention.

Saad Lamajarred conteste tout

Costume bleu marine et chemise blanche, Saad Lamajarred, assisté d'une interprète en langue arabe, a quitté mardi la salle de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, par le box des détenus à l'issue d'une audience à huis clos. Quelques proches l'attendaient devant la porte.

"C'est une décision très décevante. Lamjarred conteste les faits et l'intégralité des accusations portées à son encontre. Il a démontré par le passé qu'il honore toujours les rendez-vous judiciaires", a réagi son avocat, Me Jean-Marc Fedida.

"Nous allons reprendre notre bâton de berger, a ajouté Me Fedida, pour que dans un premier temps, il retrouve la liberté, puis pour démontrer qu'il est innocent".

Dans le viseur de la justice

La star marocaine, dont les clips ont été visionnés des millions de fois sur Internet, est visée par plusieurs enquêtes pour des faits similaires.

Il a déjà été mis en examen en octobre 2016 à Paris pour "viol aggravé" et "violences volontaires aggravées" et écroué. À la veille d'un concert qu'il devait donner, une jeune femme de 20 ans avait porté plainte, affirmant avoir été agressée par le chanteur dans la chambre d'hôtel de ce dernier.

Saad Lamjarred avait été remis en liberté en avril 2017, sous bracelet électronique, à la suite d'une décision de la cour d'appel de Paris. Le roi du Maroc Mohammed VI avait annoncé qu'il prenait en charge les frais d'avocats du chanteur.

Toujours populaire

Toujours en avril 2017, il est mis en examen pour "viol" dans une enquête ouverte après la plainte d'une jeune Franco-Marocaine affirmant avoir été agressée et frappée par le chanteur à Casablanca en 2015.

De source judiciaire, les deux enquêtes ouvertes à Paris sont closes. Le parquet doit encore prendre ses réquisitions sur la tenue ou non d'un procès aux assises, avant la décision finale des juges d'instruction.

Saad Lamjarred avait également été mis en cause aux États-Unis dans une affaire de viol présumé datant de 2010, mais les poursuites avaient été abandonnées. Malgré ses démêlés judiciaires, le chanteur est resté très populaire au Maroc.

Avec AFP

Première publication : 18/09/2018