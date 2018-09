Jeff Sessions, de proche conseiller de Trump à ministre de la Justice honni

Le président américain n’arrête pas de tirer à boulets rouges sur Jeff Sessions, son ministre de la Justice. Difficile d’imaginer que la cible de cette avalanche d’insultes fut un jour pressenti pour devenir vice-président des États-Unis.

Sessions, le ministre "retranché"

Pourquoi les commissions d’enquête et, bien sûr, notre ministre de la Justice retranché ne se sont-ils pas encore penchés sur les crimes et les relations avec la Russie d’Hillary Clinton ?

Sessions, le ministre "très faible"

Le ministre de la Justice Jeff Session apparaît TRÈS faible sur les dossiers des crimes d’Hillary Clinton et des gorges profondes du renseignement.

Sessions, le ministre "honteux"

Pourquoi Jeff Sessions a-t-il demandé à l’inspecteur général d’enquêter sur un possible abus de la loi sur les écoutes FISA [par l’administration de Barack Obama, NDLR] ? Cela va prendre une éternité, surtout que l’inspecteur général est proche d'Obama. Honteux !

Sessions, le ministre "traître"

"Le retrait de Jeff Sessions [de l’enquête sur la Russie, NDLR] a été un acte de trahison envers le président des États-Unis." Joe Digenova, ancien procureur des États-Unis.

Sessions, le ministre qui n'aurait pas dû l'être

La chasse aux sorcières de l’enquête russe continue uniquement parce que Jeff Sessions ne m’a pas dit qu’il allait se récuser de l’enquête. J’aurais rapidement choisi un autre candidat si j’avais su.

Session, le ministre qui peut être viré

Lindsey Graham a rappelé que "chaque président mérite d’avoir un ministre de la Justice en qui il a confiance. Je pense qu’un Président des États-Unis a le droit de disposer de son gouvernement [comme il l’entend, NDLR]. Il n’y a pas de nomination à vie."

Sessions, le ministre qui n'est pas un "vrai ministre"

Avec un vrai ministre de la Justice, nous n’aurions jamais eu cette chasse aux sorcières !













“Je n’ai plus de ministre de la Justice [attorney general]”. Donald Trump aurait-il fini par renvoyer Jeff Sessions, mercredi 19 septembre ? Non : cette sortie n’est que la dernière attaque, et la plus violente à ce jour, contre le patron du DoJ (département de la Justice).

Jeff Sessions doit penser tous les matins en se rasant que le jour de son limogeage est arrivé. Mais à la surprise générale, “Jeff le survivant” a échappé à toutes les purges présidentielles. Les médias américains se perdent en conjectures pour essayer de comprendre son maintien au poste, alors que Donald Trump multiplie les attaques contre son ministre depuis quelques jours.

Proche de Steve Bannon

Il n’en a pas toujours été ainsi. Durant la campagne de 2016, Donald Trump était très fier de s’afficher avec celui qui était alors encore sénateur du Texas. De meeting en meeting, il vantait les mérites du “premier sénateur en exercice à [lui] avoir apporté son soutien”.

Jeff Sessions figurait même sur la liste des favoris pour devenir vice-président des États-Unis. “C’est tout à fait le genre de personne qui pourrait remplir cette fonction”, avait confirmé Donald Trump au printemps 2016.

Après la victoire à la présidentielle, Jeff Sessions a été considéré comme l’un des hommes forts de la nouvelle administration. Une influence que le nouveau ministre de la Justice devait à sa proximité avec deux conseillers très droitiers et très écoutés du nouveau président : Steve Bannon et Stephen Miller.

Dossier russe

Mais l’enquête sur les liens entre des membres de l’équipe de campagne de Donald Trump et le Kremlin a mis un terme à la lune de miel entre le président et son ministre de la Justice. Dès mars 2017, Jeff Sessions a dû reconnaître qu’il n’avait pas révélé l’existence de rencontres avec Serguey Kislyak, l’ambassadeur de Russie à Washington, lors de son audition de confirmation par le Congrès. Le ministre commet alors l’irréparable aux yeux de Donald Trump : il promet de rester à l’écart du dossier russe. Le président perd celui qu’il pensait être son rempart le plus efficace contre la curiosité des enquêteurs.

C’est le début de la lente et longue descente aux enfers de Jeff Sessions. Donald Trump le rend responsable de tous ses déboires judiciaires, le traitant d’incapable “ne comprenant rien à ce qui se passe” et d’erreur de casting. Mais un ministre de la Justice ne semble pas aussi facile à “virer” qu’un candidat de la célèbre émission de télé-réalité “The Apprentice” dans laquelle s’est longtemps illustré le futur président Donald Trump

Première publication : 20/09/2018