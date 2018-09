Ligue des champions : Lyon et Fekir s'offrent Manchester City

Deux coups de tonnerre pour une soirée de Ligue des champions : Lyon a créé l'exploit chez l'intouchable Manchester City (2-1), et Ronaldo a été exclu à Valence pour son retour en Espagne avec la Juventus, qui a gagné sans lui (2-0).

Personne ne l'avait vue venir. La victoire de Lyon contre le champion d'Angleterre Manchester City (2-1), mercredi 19 septembre, en première journée du groupe F de la Ligue des champions, a des allures de cataclysme au vu du début de saison des deux formations.

Et c'est l'inattendu Maxwel Cornet qui a frappé en premier, profitant d'une énorme erreur de Fabian Delph, qui remplaçait Benjamin Mendy, blessé, pour conclure après un centre de Nabil Fekir (26e). Puis c'est le champion du monde, intenable, qui a ensuite doublé la mise d'une frappe croisée (43e). Et Memphis Depay a même touché le poteau (60e) avant que Bernardo Silva (67e) ne fasse trembler Jean-Michel Aulas jusqu'au bout.

Un match référence pour le retour de l'OL dans la compétition après un an d'absence, et qui fait beaucoup de bien à Bruno Genesio, dont les hommes ont déjà été battus deux fois en cinq matches de championnat.

Ronaldo voit rouge

Dans le groupe G, le Real Madrid s’est facilement imposé à Santiago Bernabeu face à l'AS Rome, demi-finaliste l'an dernier. Le nouveau taulier Gareth Bale a été omniprésent, marquant le second but madrilène après l'ouverture du score d'Isco. Mariano Diaz, arrivé de Lyon, a scellé le score (3-0). Les triples tenants du titre sont lancés.

Plus malheureux, Cristiano Ronaldo a quitté la pelouse en larmes et bien prématurément, dans le groupe H, où la Juventus de Turin affrontait Valence. La star portugaise a reçu un carton rouge à la suite d'un léger accrochage avec Jeison Murillo (29e).

Heureusement, la Juve version 2018-19 carbure fort, et l'absence de la star n'a pas empêché Miralem Pjanic d'inscrire un doublé sur pénalty, et Wojciech Szczesny d'arrêter un penalty.

Pogba brille

Mais les Turinois ne sont que deuxièmes du groupe H. À Berne, chez les Young Boys, le capitaine et champion du monde Paul Pogba a illuminé Manchester United d'un doublé et d'une passe décisive (3-0). Rassurant pour José Mourinho... et un peu désespérant pour les Helvètes, bizuths dans l'épreuve qui auront du mal à viser plus haut dans un groupe aussi relevé.

Pour son retour en C1 pour la première saison depuis 2014-15, l'Ajax a d'abord bataillé, avant de dérouler en seconde période pour dominer les Grecs de l'AEK Athènes (3-0). Nicolas Tagliafico y est allé d'un doublé (46e, 90e) et Donny van de Beek (77e) a inscrit une belle reprise de volée.

Un succès suffisant pour prendre la tête du groupe E au nez et à la barbe du favori, le Bayern Munich. Mais les Bavarois sont tout proches, après leur succès confortable à Lisbonne contre le Benfica (2-0). Néerlandais et Allemands ont rendez-vous à l'Allianz Arena dès la 2e journée.

20/09/2018