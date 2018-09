Brexit : Theresa May fustige le rejet de son plan par l'UE et demande des propositions

Alors qu'il n'y a toujours pas d'accord de divorce entre Londres et l'UE à six mois de l'échéance, Theresa May a jugé "inacceptable" vendredi le rejet de son plan par l'UE.

"Nous sommes dans une impasse". Alors que le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne dans six mois, la Première ministre britannique Theresa May a jugé "inacceptable" vendredi 21 septembre le rejet de son plan par les Vingt-Sept et a réclamé à l'Union européenne de formuler une alternative à ses propres propositions.

Theresa May, qui s'exprimait au lendemain du sommet de Salzbourg où les Européens ont rejeté son "plan de Chequers", a souligné que les propositions européennes sur la question de la frontière irlandaise reviendraient à séparer la province britannique d'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni.

La dirigeante britannique a réaffirmé qu'elle privilégiait une sortie de l'UE avec un accord sur les modalités de ce divorce mais a redit dans le même temps qu'elle préférait "une absence d'accord à un mauvais accord".

"Je ne renverserai pas le résultat du référendum [de juin 2016] ni ne démantèlerai mon pays", a indiqué Theresa May lors de cette courte allocution de huit minutes retransmise depuis Downing Street.

"Il nous faut un engagement sérieux pour régler les deux principaux problèmes dans les négociations [la frontière irlandaise et la future relation économique entre l'UE et le Royaume-Uni, NDLR] et nous sommes prêts."

La livre sterling, qui évoluait déjà à la baisse vendredi, a creusé ses pertes durant sa courte allocution pour perdre plus de 1 % face au dollar comme à l'euro. Il s'agit de son plus fort repli en séance depuis onze mois face au dollar et depuis cinq mois face à l'euro.

Première publication : 21/09/2018