Lâché par Washington, Mahmoud Abbas en quête de soutien à Paris

Le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas rencontre le chef de l’État français, Emmanuel Macron, à Paris le 21 septembre, en préparation d’une réunion à l’ONU sur le financement de l’UNRWA, l’agence pour les réfugiés palestiniens.

Une semaine avant son discours à New York au Conseil de Sécurité, le président palestinien Mahmoud Abbas est en visite à Paris, vendredi 21 juin. C’est la deuxième fois qu’Emmanuel Macron le reçoit à l’Elysée, après une première rencontre en décembre 2017 lors de laquelle le chef de l’État français avait délivré un "message d’amitié et de soutien".

Or, Mahmoud Abbas est aujourd’hui plus fragilisé et isolé que jamais, note Armelle Charrier, chroniqueuse internationale sur France 24 : "L’ouverture de l’ambassade américaine à Jérusalem a été une gifle magistrale, tout comme le gel d’un demi-milliard de dollars d’aide américaine, sans oublier la fin du financement américain de l’UNRWA, l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens annoncé début septembre".

Mahmoud Abbas prépare la tenue d’une réunion à l’ONU consacrée à la question palestinienne, en marge des discours officiels devant l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies, prévue le 27 septembre – l’allocution de Mahmoud Abbas est prévue peu avant celle du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Cette réunion ministérielle coorganisée par la France, la Jordanie et la Turquie se tiendra pour lever des fonds pour l'agence UNRWA, selon une source diplomatique française.

De son côté, le dirigeant palestinien a refusé de donner des détails sur l'objectif de la réunion, se bornant à souligner "le changement radical" dans le processus de paix depuis l'entrée en fonctions de l'administration de Donald Trump début 2017.

La session voulue par le président palestinien survient alors que les relations entre dirigeants palestiniens et américains sont gelées. Les deux parties ne se parlent plus depuis la reconnaissance par Washington en 2017 de Jérusalem comme capitale d'Israël.

Première publication : 21/09/2018