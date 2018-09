États-Unis : l'accusatrice du juge Kavanaugh accepte de témoigner au Sénat

L'universitaire qui accuse le juge Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême, d'agression sexuelle, a accepté samedi de témoigner devant les sénateurs la semaine prochaine. La date exacte n'est toujours pas claire.

Christine Blasey Ford a pris sa décision. L'enseignante californienne qui accuse d'agression sexuelle le juge Brett Kavanaugh, candidat à un siège à la Cour suprême des États-Unis, est prête à témoigner devant le Sénat américain, ont annoncé ses avocates samedi 22 septembre. "Le Dr. Ford accepte la demande de la commission d'apporter son expérience directe du comportement sexuel inapproprié de Brett Kavanaugh la semaine prochaine", expliquent Debra Katz et Lisa Banks.

"Bien que de nombreux aspects de la proposition que vous nous avez fait parvenir par email (vendredi) soient fondamentalement inconciliables avec l'engagement de la commission pour une enquête juste, impartiale", écrivent ses avocates dans un email cité par le Washington Post, "nous avons bon espoir de pouvoir trouver un arrangement sur les détails".

Le jour de l'audition n'a pas été précisé. Christine Blasey Ford ne souhaitait pas être entendue avant jeudi et voulait pouvoir appeler un témoin qui était présent au moment de l'agression, qui se serait passée alors qu'elle avait 15 ans et Brett Kavanaugh 17.

Mercredi ou jeudi ?

"Jusqu'ici les républicains poussent pour une audition et n'accèdent pas à sa requête de témoigner jeudi et non mercredi. C'est 24 heures", a déploré sur Twitter la sénatrice démocrate de Californie, Kamala Harris, quelques minutes après la diffusion de cette information.

Le commission judiciaire du Sénat mène les auditions de Brett Kavanaugh, choisi par Donald Trump pour siéger à la Cour suprême, depuis plusieurs semaines. La procédure a été perturbée la semaine passée par les accusations formulées par Christine Blasey Ford, psychologue et professeur de psychologie clinique à l'Université de Palo Alto. Elle accuse le juge Kavanaugh d'avoir tenté de la violer alors qu'ils étaient lycéens.

L'affaire prend un tour particulier à six semaines et demie des élections de mi-mandat qui pourraient tourner au référendum pour ou contre Donald Trump.

