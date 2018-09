Manuel Valls à l’heure barcelonaise, un pari risqué

Alors que l'ex-Premier ministre socialiste Manuel Valls doit annoncer son intention de briguer la mairie de Barcelone, les critiques fusent sur l'absence du député au palais Bourbon. Les Barcelonais sont, en outre, partagés sur sa candidature.

Depuis de longs mois, le siège de Manuel Valls à l’Assemblée nationale reste vide. L’esprit de l’ancien Premier ministre de François Hollande est en effet bien loin de Paris et de sa circonscription de l’Essonne… il est à Barcelone.

Né d’un père catalan et d’une mère suisse, le député français brigue la mairie de la capitale catalane et devrait annoncer sa candidature mardi 25 septembre.

Ses amis saluent le panache d'une reconversion jamais vue. "C'est un choix de combattant. Manuel Valls prend son risque", commente l'ancien conseiller élyséen Aquilino Morelle, décrivant un "homme très courageux, très volontaire, très déterminé, très entier" et qui "vit par la politique".

« Les barcelonais le prennent pour ce qu’il est: un🇫🇷 qui vient se meler de politique à Barcelone. Je ne crois pas qu’il puisse gagner. Mais, ses adversaires le prennent au sérieux. Il est devenu l’espoir de la droite et de la bourgeoisie bien pensante » dit @aleixrenye #Valls Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) 25 septembre 2018

Aux abonnés absents

Ses opposants dénoncent une ultime trahison, celle des électeurs de l'Essonne qui l'ont élu, d'un cheveu, député en juin 2017, au moment où son avenir politique s’obscurcissait en France. "Voilà plus de quatorze mois que nous ne sommes plus représentés. À l'Assemblée, il est aux abonnés absents (...) Son slogan c'était ‘proche de vous’ mais Barcelone, c'est loin d'Évry !", tempête sur France 24 son adversaire Insoumise aux législatives, Farida Amrani.

Des attaques, Manuel Valls n'en a cure. "Vous direz ce que vous voudrez. Une seule chose compte pour moi, la manière dont je serai perçu à Barcelone", a-t-il confié à L'Express début septembre.

Manuel Valls entame un pari risqué

Les Barcelonais sont d’ailleurs divisés sur son cas. "Manuel Valls en est conscient et va devoir se détacher de son image de parachuté, explique Henry de Laguerie, correspondant France 24 à Barcelone. De nombreux Barcelonais voient sa probable candidature avec beaucoup de curiosité. Certains sont agacés, ils ont le sentiment que Manuel Valls a échoué en France et rebondit chez eux, à Barcelone". Et le journaliste de poursuivre, "D’autres considèrent au contraire que c’est une bonne chose. Il y a dans cette ville une certaine forme d’admiration en France, les regards se tournent historiquement vers Paris et perçoivent cette candidature comme un honneur."

À 56 ans, Manuel Valls entame donc un pari risqué. "À huit mois des élections, il n’y a pas de favori clair mais il a tout de même des chances de l’emporter. Tout est possible, c’est une élection à la proportionnelle et par le jeu des alliances, il pourrait être maire de Barcelone. D’autant plus que les indépendantistes ne sont pas majoritaires à Barcelone". Rappelons que Manuel Valls défend avec vigueur l’unité de l’Espagne.

