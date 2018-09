Canada : les députés retirent la citoyenneté d’honneur à Aung San Suu Kyi

Les députés canadiens ont révoqué jeudi la nationalité canadienne honorifique accordée à la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, pour son refus de dénoncer le "génocide" de la minorité musulmane des Rohingyas.

Aung San Suu Kyi n’a plus les honneurs du Canada. Les députés canadiens ont approuvé unanimement, jeudi 27 septembre, une motion révoquant la nationalité canadienne honorifique accordée à la dirigeante birmane. "En 2007, la Chambre des communes a accordé à Aung San Suu Kyi le statut de citoyenne canadienne honoraire. Aujourd'hui, la Chambre a adopté à l'unanimité une motion pour lui enlever ce statut", a déclaré Adam Austen, porte-parole de la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland.

Cette décision a été prise face au refus de l’intéressée d'appeler l'armée birmane, avec qui elle partage le pouvoir, à mettre fin aux atrocités commises contre les Rohingyas. La réputation internationale de la récipiendaire du prix Nobel de la paix, qui fut emprisonnée dans sa pays, a été ternie par son inaction face à cette situation, qualifiée de “génocide” par les députés canadiens dans une résolution votée il y a une semaine.

"Nous continuerons de soutenir les Rohingyas en leur offrant une aide humanitaire, en imposant des sanctions contre les généraux du Myanmar et en réclamant que les personnes responsables soient tenues de rendre compte de leurs actes devant un organisme international compétent", a ajouté Adam Austen.

En Birmanie, un pays à plus de 90 % bouddhiste, les Rohingyas, musulmans, sont traités comme des étrangers. Entre août et décembre 2017, plus de 700 000 Rohingyas ont fui la Birmanie vers le Bangladesh voisin après une offensive de l'armée birmane, marquée par des exactions contre cette minorité, des viols, des exécutions extrajudiciaires et des villages incendiés. En mai, Ottawa a promis une aide supplémentaire de 300 millions de dollars canadiens (200 millions d'euros) sur trois ans pour améliorer les conditions de vie des Rohingyas dans les camps du Bangladesh, venir en aide à ce pays et à d'autres minorités ethniques en Birmanie.

Le Canada n'a accordé la citoyenneté honorifique qu'à cinq autres personnalités, parmi lesquelles Nelson Mandela, le Dalaï Lama ou encore Malala Yousafzai.

Avec AFP

Première publication : 28/09/2018