Ryder Cup 2018 : le duel au golf entre Européens et Américains est lancé

L'édition 2018 de la Ryder Cup a débuté vendredi au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Comme tous les deux ans depuis 1927, les États-Unis et l'Europe se disputeront durant trois jours le prestigieux trophée.

Après de longs mois d'attente, la toute première Ryder Cup organisée en France est enfin lancée. Le coup d'envoi de cette 41e édition a été donné vendredi matin 28 septembre avec les fourballs (deux contre deux, une balle par joueur), avant les foursomes de l'après-midi (deux contre deux, une balle par équipe).

Énorme affluence au départ du trou n°1 et belle ambiance, malgré la fraîcheur matinale !

Dès l'aube, les supporters des deux camps étaient déjà bien présents dans les tribunes du Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, où les "Europe, Europe" ont supplanté les "USA, USA" américains. Mais même à domicile, les Européens auront fort à faire face à la "dream team" d'outre-Atlantique.

Des visiteurs qui bénéficient en plus d'un certain capital sympathie avec la présence de Tiger Woods, de retour au plus haut niveau six ans après sa dernière participation à la Ryder Cup. "Il y a beaucoup de nervosité et d'excitation, c'est une atmosphère différente qu'on adore, comme si on jouait le final d'un tournoi dès le premier trou", a même reconnu la légende du golf. Il sera à n'en pas douter l'un des facteurs X de cette rencontre, qui se clôturera dimanche, en fin de journée.

Grand moment au golf national où Tiger Woods vient de frapper sa première balle en Ryder Cup depuis 2012 !

