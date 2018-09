Facebook annonce qu'une faille de sécurité a affecté 50 millions de comptes

Facebook a annoncé vendredi avoir découvert le 25 septembre une faille de sécurité touchant près de 50 millions de comptes. La firme a ajouté ne pas savoir, pour le moment, si des données personnelles ont été consultées et/ou détournées.

Une publicité dont le réseau social au plus de 2 milliards d'usagers se serait bien passé. Facebook a annoncé, vendredi 28 septembre, que son équipe d'ingénieurs avait découvert, le 25 septembre, une faille de sécurité ayant affecté près de 50 millions de comptes.

La firme a aussi ajouté ne pas avoir encore déterminé si des comptes avaient été détournés ou s'il y avait eu un accès à des informations.

Facebook affirme avoir corrigé ladite faille de sécurité le 27 septembre, et avoir prévenu les autorités. "La sécurité et la protection de la vie privée des personnes est extrêmement importante, et nous sommes désolés que cela soit arrivé", déclare le groupe dans un communiqué.

Une faille dans l'outil "aperçu du profil en tant que"

La firme, dirigée par Mark Zuckerberg, explique que les pirates ont eu accès à des données via l'outil "aperçu du profil en tant que", qui permet de voir ce que les autres utilisateurs voient de son propre profil.

"Comme nous avons à peine lancé notre enquête, nous devons encore déterminer si ces comptes ont été utilisés à mauvais escient ou s'il y a eu un accès à des informations", précise le réseau social.

À la suite de ces annonces, le titre Facebook a perdu plus de 3 % en milieu de séance à Wall Street.

Avec Reuters

Première publication : 28/09/2018