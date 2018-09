Carnet de route : du Rio Grande à la Terre de Feu (6/7)

À l'occasion du premier anniversaire de la chaîne espagnole de France 24, basée en Colombie, nos équipes ont traversé l'Amérique latine, de Tijuana à la frontière mexicaine jusqu'à la Terre de Feu, en Argentine. Une série en sept épisodes.

Sixième épisode : le Chili, premier pays d'Amérique latine à interdire les sacs plastiques

Depuis le 3 août, le Chili est devenu le premier pays d'Amérique latine à bannir les sacs plastiques dans les magasins.

Cinquième épisode : Préserver la langue quechua au Pérou

Au Pérou où la langue quechua est menacée par l'espagnol, des cours d'alphabétisation ont été mis en place dans les campagnes.

Quatrième épisode : Réapprendre la paix à Bogota

Après les accords de paix signés en novembre 2016 entre le gouvernement colombien et les FARC (les Forces armées révolutionnaires de Colombie), les jeunes revivent, et le tourisme a bondi depuis trois ans.

Troisième épisode : Panama, le canal de la réussite

Depuis 2016, après neuf ans de travaux de rénovation et d’agrandissement, le canal de Panama peut désormais accueillir des bateaux transportant jusqu’à 14 000 conteneurs. Au cœur de ce site en pleine mutation, entre océans Atlantique et Pacifique, les journalistes de France 24 proposent un reportage sur la réussite du plus grand projet d’ingénierie et de construction depuis que le canal initial a été creusé il y a 100 ans.

Deuxième épisode : Mexico, capitale de la démesure

Un artiste, un architecte et un étudiant présentent "leur" capitale mexicaine et ses lieux symboliques.

Premier épisode : À Tijuana, l’amitié au pied du mur

France 24 se rend au parc de l’amitié, enclave à la frontière entre le Mexique et les États-Unis qui jouxte le mur et la ville de Tijuana. Nos journalistes ont rencontré des Mexicains expulsés des États-Unis qui, grâce à l’ONG Border Angels, peuvent revoir pendant quelques minutes leurs familles restées sur le sol américain.

Première publication : 29/09/2018