Édition spéciale : France 24 en Indonésie pour l'après-tsunami

Près d'une semaine après le tremblement de terre et le tsunami qui ont fait plus de 1 400 morts et plus de 2 500 blessés en Indonésie, France 24 est sur place. Édition spéciale.

Plus de 1 400 morts et plus de 2 500 blessés : le bilan du tremblement de terre de magnitude 7,5 et du tsunami qui ont frappé l'île des Célèbes, en Indonésie, vendredi 28 septembre, continue de s'alourdir jour après jour.

Près d'une semaine après la catastrophe, l'Indonésie tente de panser ses plaies et de se relever. France 24 est sur place.

Première publication : 04/10/2018