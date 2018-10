Un hommage en grand pour dire adieu à Aznavour

Plus de 2 000 personnes sont attendues aux Invalides pour dire adieu à Charles Aznavour, en présence d'Emmanuel Macron, du Premier ministre et du président arméniens. Suivez sur notre liveblog la cérémonie d'hommage à la légende de la chanson.

Après les larmes, est venu le temps des adieux pour les fans de Charles Aznavour, monument de la chanson française qui a bercé des générations pendant une carrière longue de soixante-dix ans et aura droit vendredi aux Invalides à un hommage national, ouvert au public.

Plus de 2 000 personnes sont attendues vendredi matin pour cette cérémonie officielle, solennelle et très encadrée, en présence d'Emmanuel Macron, du Premier ministre et du président arméniens, Armen Sarkissian.

Première publication : 05/10/2018