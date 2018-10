Y aura-t-il un pilote dans la voiture de demain ?

Trois spécialistes de la voiture de demain expliquent, à l'occasion du cru 2018 du salon de l'auto de Paris, quelle sera la place de l'humain dans l'automobile connectée, électrique ou autonome.

Et le volant s'envola. Au salon de l'automobile 2018 à Paris, il y a toujours l'habituelle flotte de nouvelles voitures des grands constructeurs. Des modèles au design souvent futuriste, mais qui se conduisent encore et toujours les deux pieds sur les pédales et les mains sur le volant.

Mais, l'événement - du 4 au 14 octobre - a ajouté un nouvel espace, entièrement consacré aux technologies du futur adaptées à la voiture. C'est là que des spécialistes de la voiture connectée et des données qu'elle va générer présentent leur vision de l'auto du futur. Trois d'entre eux expliquent à France 24 quelle sera la place de l'homme dans ces véhicules qui, un jour, seront entièrement pilotés par des algorithmes.

Première publication : 05/10/2018