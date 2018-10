RDC : au moins 50 morts et une centaine de brûlés dans un accident de la route

Au moins cinquante personnes sont mortes et une centaine ont été brûlées, samedi, dans un accident impliquant un camion-citerne sur une route nationale, à 130 km de Kinshasa, dans l'ouest de la République démocratique du Congo.

L'accident s'est produit dans la localité de Mbuta, à 130 km de la capitale Kinshasa, a précisé le gouverneur adjoint de la province de Kongo Central, Atou Matubuana Nkuluki. "Nous déplorons la mort d'une cinquantaine de personnes. En outre, une centaine de personnes ont subi des brûlures au second degré", a-t-il dit.

D'après RFI, le camion-citerne arrivait de la ville de Matadi et a heurté un bus qui arrivait de Kinshasa. Une délégation gouvernementale à Kinshasa devrait se rendre sur le lieu du drame ce samedi.



En 2010, 230 personnes avaient péri en RDC dans l'explosion d'un camion-citerne qui s'était renversé. La boule de feu due à l'accident avait embrasé des habitations et des cinémas bondés de personnes regardant un match de la Coupe du monde de football.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 06/10/2018