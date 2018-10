Le gouvernement français en attente d'un remaniement

Le Premier ministre français Édouard Philippe s’est entretenu mardi matin avec Emmanuel Macron alors qu’un important remaniement, conséquence directe de la démission du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, est pressenti dans la journée.

Un an et demi après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron fait face à son premier grand remaniement ministériel. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui s’est entretenu plus d’une heure mardi 9 octobre avec le président de la République, devrait présenter la démission de son gouvernement dans la journée, qui sera suivie de l’annonce d’une nouvelle liste de ministres quelques heures plus tard.

Conséquence directe de la démission mercredi 3 octobre du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, qui souhaite reprendre son poste de maire de Lyon après plusieurs désaccords avec l’exécutif, le remaniement, qui se fait attendre, suscite depuis quelques jours pronostics et questionnements, tant chez les observateurs de la vie politique que parmi les membres de la majorité. Dans une interview dimanche au JDD, le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, a suggéré que l’arrivée d’une nouvelle équipe apporte un "nouveau souffle" au gouvernement, et qu’elle "fédère davantage" alors qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont malmenés dans les sondages.

Au-delà du remplacement de Gérard Collomb place Beauvau, dont l'intérim est assuré par Édouard Philippe, les observateurs évoquent un départ éventuel de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, visée par une enquête judiciaire, mais aussi du ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert, ou encore de Jacques Mézard, à la tête de la Cohésion des territoires. Un redécoupage de certains ministères est aussi évoqué.

"On a besoin de profils plus politiques"

Exercice difficile pour le Premier ministre, le nouveau gouvernement devra conserver "l’identité macronienne" définie par le nouveau président : parité parfaite, mélange de politiciens et de membres de la société civile, équilibre droite-gauche.

"Il est temps de faire plus de place au centre et à la gauche sociale-démocrate pour avoir un gouvernement politiquement plus équilibré. D’ailleurs, on a besoin de profils plus politiques. La société civile, dont je viens, c’est bien mais ça ne suffit pas : il faut aussi avoir une vraie expérience politique et un parcours militant, ce qui a pu faire défaut au gouvernement actuel", affirme, dans un entretien au Parisien, Laurianne Rossi, questeuse (LREM) de l’Assemblée.

Le Mouvement démocrate (Modem) de François Bayrou, parti centriste qui ne possède que deux petits portefeuilles ministériels dans le gouvernement Philippe 2, pourrait aussi récupérer des postes importants, tels que l’Agriculture, la Cohésion des territoires ou les Relations avec le Parlement, selon l’AFP.

Le gouvernement, perturbé dans ses réformes et la communication sur ses projets, a déjà été affaibli il y a un mois par la démission surprise d’un autre poids lourd, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, désabusé par le manque d’ambition du pays et de soutien au sein de la majorité en matière d’environnement.

Première publication : 09/10/2018