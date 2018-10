CNN, l'AFP, Europe 1 et France 2 primés à Bayeux

La 25 ème édition du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre a récompensé l'AFP, CNN, Europe 1 et France 2. Le photographe Mahmoud Hams est récompensé pour la seconde fois en dix ans, pour son travail sur Gaza.

Les Trophées du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre ont été décernés samedi 13 octobre 2018. Ils reviennent en photo à Mahmoud Hams (AFP), en presse écrite à Kenneth R. Rosen (The Atavist Magazine), en radio à Gwendoline Debono (Europe 1) et en télévision à des reporters de France 2 et CNN. Au total, 55 reportages étaient en sélection pour la 25ème édition du Prix Bayeux.

Déjà récompensé en 2007 par le jury (prix photo et prix du public), Mahmoud Hams, 38 ans, se voit à nouveau décerner le prix en photo pour "Clashes on Gaza's border", réalisé dans une zone "d'accès très difficile et très dangereux", a expliqué Thomas Coex, chef de la couverture photo d'Israël et des territoires palestiniens de l'AFP.

"C'est la deuxième fois que @MahmudHams reçoit ce prix ici. Il est très ému et vous remercie. Il m'a dit que c'était plus dangereux que jamais là -bas." .@mleridon, directrice de l'information de l'@afpfr à propos Mahmud Hams #PBCN2018 #Gaza #Palestine pic.twitter.com/Z2CJTdxwqO Prix Bayeux Calvados-Normandie (@PrixBayeux) 13 octobre 2018

En presse écrite, le Prix revient à un reportage en Irak sur ce que deviennent les corps des djihadistes, intitulé "Mercenaires du diable", réalisé par l'Américain Kenneth R. Rosen pour The Atavist Magazine, un mensuel en ligne américain.

En radio, le prix a été attribué à "Ni prisonnières, ni réfugiées: femmes djihadistes en Syrie" de Gwendoline Debono, qui avait déjà reçu le Prix en 2017.

Le reportage sur la vente d’enchères d’esclaves en Libye primé

En ce qui concerne la télévision, un reportage qui a connu un retentissement important, "Une vente aux enchères d'esclaves en Libye" réalisé par Nima Elbagir, Alex Platt, Raja Razek pour CNN, l'emporte. Tandis que dans la catégorie télévision grand format, ce sont Nicolas Bertrand et Thomas Donzel de France 2 qui ont été récompensés pour "Rohinghyas: les damnés de la Birmanie".

Deux autres prix ont enfin été décernés : le prix Jeune Reporter (photo) est revenu au journaliste indépendant bangladais Mushfiqui Alam pour "The Great Exodus", réalisé au Bangladesh. Darren Conway, de la BBC, a pour sa part remporté le prix de l'image video (télévision et télévision grand format) pour "La guerre des drogues au Mexique".

La cérémonie de remise des prix a été marquée par l'hommage rendu jeudi comme chaque année aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. Une stèle a été dévoilée, avec le nom de 64 journalistes décédés entre mai 2017 et mai 2018, parmi lesquels celui de Shah Marai. Le chef photographe de l'AFP à Kaboul a été tué avec neuf autres journalistes lors d'un double attentat à la bombe le 30 avril.

Première publication : 13/10/2018